14:38  17 січня
Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
10:55  17 січня
На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
09:22  17 січня
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
17 січня 2026, 17:22

Україну чекає важка зима, блекаут, а особливо Київ

17 січня 2026, 17:22
До речі, чому не хейтила Кличка саме за фразу щодо виїзду з Києва
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бо я сама попереджала ще на початку жовтня 2025, що Україну чекає важка зима, блекаут, а особливо Київ. Питання в тому, що сказав він то запізно і нічого не зробив.

Маю аналітичні, комунікаційні можливості і завжди намагаюся попередити людей заздалегідь. Аби ж і ті, хто має владу, слухали більше...

Так от, тоді за цю фразу мене хейтили й реготали. Де ви тепер, реготальщики?

Про ризики тоді казала Кличку і Ткаченку особисто, але ніяких висновків зроблено не було. Як і в повітряних силах, до речі. Окрема історія.

Писала в середині осені, коли ще кожному можна було усвідомити та підготуватися...

Ще зазначу, на цьому прикладі яскраво видно, скільки грошей витрачає Кличко на своє медійне відбілювання. Коли я ще в жовтні 2025 детально розписала ризики й додала рекомендації киянам щодо виїзду, це розносили переважно як тролінг та атаку, оскільки в мене немає ні фінансів на медійне поширення та захист, ні бажання організовувати оці всі політтехнології. Лише самостійне написання текстів, виступів, відповіді на коментарі тощо. У мера ж цілий комбайн бренду "Кличко", на який витрачаються тисячі доларів...

енергетика економіка війна Україна
