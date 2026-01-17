До речі, чому не хейтила Кличка саме за фразу щодо виїзду з Києва

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бо я сама попереджала ще на початку жовтня 2025, що Україну чекає важка зима, блекаут, а особливо Київ. Питання в тому, що сказав він то запізно і нічого не зробив.

Маю аналітичні, комунікаційні можливості і завжди намагаюся попередити людей заздалегідь. Аби ж і ті, хто має владу, слухали більше...

Так от, тоді за цю фразу мене хейтили й реготали. Де ви тепер, реготальщики?

Про ризики тоді казала Кличку і Ткаченку особисто, але ніяких висновків зроблено не було. Як і в повітряних силах, до речі. Окрема історія.

Писала в середині осені, коли ще кожному можна було усвідомити та підготуватися...

Ще зазначу, на цьому прикладі яскраво видно, скільки грошей витрачає Кличко на своє медійне відбілювання. Коли я ще в жовтні 2025 детально розписала ризики й додала рекомендації киянам щодо виїзду, це розносили переважно як тролінг та атаку, оскільки в мене немає ні фінансів на медійне поширення та захист, ні бажання організовувати оці всі політтехнології. Лише самостійне написання текстів, виступів, відповіді на коментарі тощо. У мера ж цілий комбайн бренду "Кличко", на який витрачаються тисячі доларів...