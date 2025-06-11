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Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
11 июня 2025, 14:45

Фронт снова в 300 км от Киева. Новое наступление ВС РФ в Сумской области – это наступление на Киев

11 июня 2025, 14:45
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Когда фронт в 300 км от Киева
Когда фронт в 300 км от Киева
фото: иллюстративное
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Сверхагрессивное поведение России во время заявленных Трампом "мирных переговоров" на самом деле вполне логично. Они не демонстрируют желание мира и совсем не мимикрируют под тему мира, ведь не собираются завершать войну. Они только начали. Дальше – Европа. Столько вкусного. И не говорите о самоуничтожении — Гитлер тоже шел по пути самоуничтожения, но это его не останавливало. Механизм запущен.

Сейчас Россия все нахальнее с каждым днем растягивает границы американской реакции, проверяя, где в нынешнем контексте у США могут быть красные линии и могут ли они вообще быть. Атака за атакой, уничтожение гражданских, новые наступления вглубь Украины — более агрессивно с каждым днем, а США не рвутся к действиям. Все барьеры сняты. Нет ограничений для РФ. Этап пройден.

Так что дальше они, наоборот, будут делать еще больше, еще наглое, еще амбициознее — чтобы забрать еще и все, пока продолжается "окно возможностей", а мир перестраивается под следующие реалии.

Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния.

Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, россияне без красных линий, кроме разве что применения ядерного оружия. Пока.

Это реалии и прямые последствия отказа США от роли "мирового полицейского" и начала превращения в еще одну тоталитарную страну.

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