Фронт знову за 300 км від Києва. Новий наступ ЗС РФ у Сумській області - це наступ на Київ

Коли фронт в 300 км від Києва

Коли фронт в 300 км від Києва

фото: ілюстративне

Надагресивна поведінка Росії під час заявлених Трампом "мирних переговорів" насправді цілком логічна. Вони не демонструють бажання миру й зовсім не мімікрують під тему миру, адже не збираються завершувати війну. Вони лише почали. Далі — Європа. Стільки смачного. І не кажіть про самознищення — Гітлер теж ішов шляхом самознищення, але це його не зупиняло. Механізм запущений.

Зараз Росія все нахабніше з кожним днем розтягує межі американської реакції, перевіряючи, де в теперішньому контексті у США можуть бути червоні лінії — і чи можуть вони взагалі бути. Атака за атакою, знищення цивільних, нові наступи вглиб України — агресивніше з кожним днем, а США не рвуться до дій. Усі бар'єри вкотре знято. Немає обмежень для РФ. Етап пройдено.

Тож далі вони, навпаки, робитимуть ще більше, ще нахабніше, ще амбітніше — аби забрати ще і все, поки триває "вікно можливостей", а світ перебудовується під наступні реалії.

Хто не помітив — новий наступ росіян у Сумській області — це не наступ на Суми, обласний центр. Це наступ на Київ, столицю України. Фізично, ідеологічно. Зверніть увагу на маршрути й відстані.

Фронт зараз уже знову за 300 км від Києва, росіяни без червоних ліній — окрім хіба що застосування ядерної зброї. Поки що.

Це реалії й прямі наслідки відмови США від ролі "світового поліцейського" та початку перетворення на ще одну тоталітарну країну.