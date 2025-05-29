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29 мая 2025, 20:37

Китай продает России дроны, но для Украины – блокирует

29 мая 2025, 20:37
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Иллюстративное фото
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Китай увеличивает поставки для РФ. В то же время для Украины возможность покупать популярную модель дронов закрыта.

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай "блокирует" для Украины возможность покупать дроны "Mavic". При этом для россиян такая "функция" доступна.

По словам Зеленского, Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам. Параллельно с этим поставки в Россию продолжаются.

Следует отметить, что Mavic используется для аэрофотосъемки. Однако его можно адаптировать для переноски взрывчатки. Журналисты отметили, что дроны на войне в Украине являются центральным элементом.

При этом анонимный европейский чиновник назвал замечание Зеленского "его собственными оценками". По словам источника, Китай, вероятно, сократил поставки некоторых компонентов дронов, таких как используемые в двигателях магниты и западным покупателям.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский говорил, что Китай снабжает России артиллерией и порохом. По его словам, у разведки есть факты об этой работе Китая и России по усилению их обороноспособности.

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