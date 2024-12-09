Реальные переговоры будут, но не между Киевом и Москвой

Все активно обсуждают переговоры, которые начнутся 20 января после инаугурации Трампа.

Все активно обсуждают переговоры, которые начнутся 20 января после инаугурации Трампа.

Иногда почитаешь ленту – прямо, сакральная дата получается. Кто-то ждет что 20 начнутся переговоры, а 21-го прямо мир уже, то есть в феврале уже демобилизация. Скептики говорят, вообще ни на что не повлияет, переговоры и сейчас идут

На самом деле, скептики отчасти правы. Переговоры идут уже сейчас. Как шли и месяц назад. Если вы настаиваете на том, что переговоры у нас запрещены законом – назовите это консультациями. Я всегда делаю выбор между "шашечки или ехать" в пользу "ехать". И мне все равно как называть

Так вот, друзья, коротко и по сути. Переговоры (консультации) уже начались. Трамп еще не вступил в должность, но он уже избранный президент и с ним считаются. Потому все заинтересованные лица активно общаются с его окружением. Украинская делегация уже встречалась официально, в Москву ездил Такер Карлсон (думаю, это было не просто интервью, а просьба публично обозначить позицию Кремля). Консультации идут очень активно. И 20 января (21-го или 30-го не важно) они могут просто перейти в формальную плоскость. Не более. Ключевые решения могут быть приняты до и после – в любое время. Так что не заморачивайтесь на дате

Главное, о чем хотел написать. Переговоры очень важны, но самые важные – не между Киевом и Москвой. Обострение между Вашингтоном и Пекином, резкие китайские санкции по сурьме, галию и германию – это прелюдия. К большим, определяющим новый мировой порядок, ПЕРЕГОВОРАМ. Между двумя ключевыми игроками – США и Китаем. На них будет многое определяться, в том числе и вопрос российской агрессии в Украине

Значит ли это, что нам стоит сложить лапки и просто ждать? Нет. Такое ожидание всегда заканчивается очень плохо. Не забиваешь ты – забивают тебе. Потому наша задача сделать все, чтобы для США мы были слишком важным элементом Большой Мозаики. Элементом, который нельзя использовать в качестве размена. И тут важно все. Ситуация на фронте и способность продолжать боевые действия. Не только способность, но и готовность

Состояние экономики и ее перспективы – Трамп должен понимать, насколько выгодно сотрудничать именно с нами. Тут очень много моментов и далеко не все зависят от искусства переговорщиков. Так что все очень просто по старой формуле: "Нам своє робити". Каждому на своем месте…