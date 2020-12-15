Выводы по бюджетному процессу

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть проект бюджета 2021 года. Вчера фракция "Слуга народа" заседала, до посинения, потому и Комитет с 16 часов перенесли практически на 20:00.

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть проект бюджета 2021 года. Вчера фракция "Слуга народа" заседала, до посинения, потому и Комитет с 16 часов перенесли практически на 20:00.

Фото: из открытых источников

Узкий круг тех, кто принимает решения в других фракциях, все это время были на связи. Не буду говорить с кем - хотя некоторые фамилии ответственных за коммуникации меня удивили. Комитет проект утвердил. Говорят - голоса есть. Не только от монобольшинства, где много недовольных. Привлекли другие группы и фракции.

Если говорить прямо - докупили. Как это всегда и делалось при голосовании за бюджет. Сама система так построена и не только в Украине - в ЕС и США голосование за бюджет ключевой момент для лоббистов. У нас, правда, все немного дико выглядит, но спишем на болезни роста. Процесс был очень сложным, просто потому что количество денег в статье "доходы" и аппетиты депутатов и их "старших товарищей" расходились слишком сильно. Главной формой подкупа традиционно стало выделение денег на "социально-экономическое развитие регионов". Другими словами - взятка нардепам на округа. Там уже потратят на дороги и школы, распилят с местными чиновниками - научились уже этому нехитрому промыслу. Голоса дадут. Хотя сам бюджет вызывает справедливые нарекания.

Давайте пройдемся коротко по пунктам из того рассчета, что денег реально на все не хватает. Исходим из необходимого и думаем, как это самое необходимое тратить правильно.

Армия - безусловный приоритет. Кто не верит - можно прокатиться в Донецк и посмотреть на жизнь тех, кто не смог прокормить свою армию. И в результате пытается из букв Ж, О, А и П сложить слово "счастье" или "процветание". Получается только "Россия" и то намеком из тех четырех букв. Так что можно не поддерживать, а увеличивать финансирование. Деньги в трубу на оборону? Ничего подобного - при умном подходе. Давайте под финансирование армии сделаем вменяемый оборонный заказ. Почему министр его не предлагает? Почему вместо наших грузовиков и гаубиц мы втридорога покупаем чешские гаубицы, которые даже не под стандарты НАТО? Загружайте наши предприятия Укроборонпрома, у них есть, что предложить. И ракеты самые современные, и арта. По дронам масса проектов, которые не хуже турецких. Этим ребятам дать нормальный госзаказ, так они через пару лет встанут прочно на ноги и еще на импорт начнут гнать вооружение. Ни в какую не в трубу деньги - при грамотном подходе перспективная инвестиция.

Что у нас еще в списке из логичного кроме зарплат бюджетникам и пенсий? Большое строительство? Что там в списке? Дороги, мосты, школы, детские садики и амбулатории. Ок, сама тема хорошая, а что с локализацией? Говорят, по мостам 90% расходов это украинские производители. Отлично. По дорогам есть импортные компании (не знаю почему, но турецкие подрядчики делают гораздо лучше, чем наши - проверяли). Но и у них большая часть рабочих - украинцы. Битум и прочее покупают тут по месту - снова рабочие места для украинцев и налоги в украинский бюджет. Устенко и Кухар говорят, что такая загрузка смежников дают на вложенную гривну плюс три к ВВП. Супер. Гуд, я только За. Но по природной недоверчивости контролировал бы на финише каждый метр. Простите, честные люди в этом бизнесе, но параноики со своими проверками помогают вам оставаться честными. Тратим свои деньги на зарплаты свои людям, которые они потратят в украинских магазинах и все заплатят налоги в украинский бюджет. Только приветствую. Но на этом у меня хорошее настроение кончилось - дальше буду ругаться.

Ребята, вот максимально мягко и без мата спрошу: Вы уверены, что расходы на Офис Президента и "ДУС" нужно повышать или даже сохранять? Я понимаю логику переезда Владимира Зеленского на госдачу - это вопрос спецсвязи и охраны президента. Но это одна госдача. Зеленский там живет и все - он не ездит в многочисленные охотничьи угодья, дачи и пансионаты, которых десятка два по Украине и все за бюджетный счет содержат. Ющенко это дело любил, Янукович любил очень, а вот Порошенко откровенно пренебрегал. Почему не продал я не знаю, но уже не пользовался. Зеленский тоже не пользуется - уже два президента в отказе. Так прекратите тратить на них деньги, поставьте на аукцион санатории, а охотничьи угодья сделайте заповедниками. И все, урезать эту статью расходов в принципе. Кстати, будет очень круто для рейтинга, если Зеленский запишет видео, где расскажет, как он все это продает. В сериале "Слуга народа" это было, зашло отлично. Так на хрена играть в Януковича и хранить все это в структурах "ДУСи"?

В общем, по бюджету вывод короткий. Есть правильные вещи. Есть совершенно лишние. И я все жду, когда нам не будет стыдно за приоритеты распределения государственных расходов. Когда, как говорил простой учитель Василий Голобородько из сериала - все ваши дачи и санатории для чиновников - на х..!