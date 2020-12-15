Висновки по бюджетному процесу

Сьогодні Верховна Рада повинна розглянути проєкт бюджету 2021 року. Вчора фракція "Слуга народу" засідала, до посиніння, тому і Комітет з 16 годин перенесли майже на 20:00.

Сьогодні Верховна Рада повинна розглянути проєкт бюджету 2021 року. Вчора фракція "Слуга народу" засідала, до посиніння, тому і Комітет з 16 годин перенесли майже на 20:00.

Фото: з відкритих джерел

Вузьке коло тих, хто приймає рішення в інших фракціях, весь цей час були на зв'язку. Не буду говорити з ким - хоча деякі прізвища відповідальних за комунікації мене здивували. Комітет затвердив проєкт. Кажуть - є голоси. Не тільки від монобільшості, де багато незадоволених. Привернули інші групи й фракції.

Якщо говорити прямо - докупили. Як це завжди робилося при голосуванні за бюджет. Сама система побудована так і не тільки в Україні - в ЄС і США голосування за бюджет ключовий момент для лобістів. У нас, правда, все трохи дико виглядає, але спишемо на хвороби зростання. Процес був дуже складним, просто тому що кількість грошей в статті "доходи" і апетити депутатів і їх "старших товаришів" розходилися занадто сильно. Головною формою підкупу традиційно стало виділення грошей на соціально-економічний розвиток регіонів". Іншими словами - хабар нардепам на округи. Там вже витратять на дороги й школи, розпиляють з місцевими чиновниками - вже навчилися цьому нехитрому промислу. Голоси дадуть. Хоча сам бюджет викликає справедливі нарікання.

Давайте коротко пройдемося по пунктах з того розрахунку, що грошей реально на все не вистачає. Виходимо з необхідного і думаємо, як це найнеобхідніше витрачати правильно.

Армія - безумовний пріоритет. Хто не вірить - можна покататися у Донецьк і подивитися на життя тих, хто не зміг прогодувати свою армію. І в результаті намагається з літер Ж, О, А та П скласти слово "щастя" або "процвітання". Виходить тільки "Росія" і то натяком з тих чотирьох букв. Так що можна не підтримувати, а збільшувати фінансування. Гроші в трубу на оборону? Нічого подібного - при розумному підході. Давайте під фінансування армії зробимо нормальний оборонне замовлення. Чому міністр його не пропонує? Чому замість наших вантажівок і гаубиць ми втридорога купуємо чеські гаубиці, які навіть не під стандарти НАТО? Завантажуйте наші підприємства Укроборонпрому, у них є що запропонувати. І найсучасніші ракети, і арту. По дронам маса проєктів, які не гірше турецьких. Цим хлопцям дати нормальне держзамовлення, так вони через пару років стануть міцно на ноги і ще на імпорт почнуть гнати озброєння. Ні в яку не в трубу гроші - при грамотному підході перспективна інвестиція.

Що у нас ще в списку з логічного крім зарплат бюджетникам і пенсій? Велике будівництво? Що там в списку? Дороги, мости, школи, дитячі садки та амбулаторії. Ок, сама тема хороша, а що з локалізацією? Кажуть, по мостах 90% витрат це українські виробники. Відмінно. По дорогах є імпортні компанії (не знаю чому, але турецькі підрядники роблять набагато краще, ніж наші - перевіряли). Але і у них більша частина робочих - українці. Бітум та інше купують тут за місцем - знову робочі місця для українців і податки в український бюджет. Устенко та Кухар кажуть, що таке завантаження суміжників дають на вкладену гривню плюс три до ВВП. Супер. Гуд, я тільки За. Але з природної недовірливості контролював би на фініші кожний метр. Вибачте, чесні люди в цьому бізнесі, але параноїки зі своїми перевірками допомагають вам залишатися чесними. Витрачаємо свої гроші на свої зарплати людям, які вони витратять в українських магазинах і все заплатять податки в український бюджет. Тільки вітаю. Але на цьому у мене гарний настрій скінчилося - далі буду лаятися.

Хлопці, ось максимально м'яко і без мата запитаю: Ви впевнені, що витрати на Офіс Президента і ДУС потрібно підвищувати або навіть зберігати? Я розумію логіку переїзду Володимира Зеленського на держдачу - це питання спецзв'язку і охорони президента. Але це одна держдача. Зеленський там живе і все - він не їздить в численні мисливські угіддя, дачі, пансіонати, яких десятка два по Україні та все за бюджетний рахунок утримують. Ющенко цю справу любив, Янукович любив дуже, а от Порошенко відверто нехтував. Чому не продав я не знаю, але вже не користувався. Зеленський теж не користується - вже два президента у відмові. Так припиніть витрачати на них гроші, поставте на аукціон санаторії, а мисливські угіддя зробіть заповідниками. І все, скоротити цю статтю витрат у принципі. До речі, буде дуже круто для рейтингу, якщо Зеленський запише відео, де розповість, як він все це продає. У серіалі "Слуга народу" це було, зайшло відмінно. Так на хріна грати в Януковича і зберігати все це в структурах ДУС?

Загалом, по бюджету короткий висновок. Є правильні речі. Є абсолютно зайві. І я все чекаю, коли нам не буде соромно за пріоритети розподілу державних видатків. Коли, як говорив простий вчитель Василь Голобородько з серіалу - всі ваші дачі й санаторії для чиновників - на х..!