Нетрезвый один - погибших четверо. Чему научила нас смерть семьи в ДТП?

2019 год. Погибло 106 взрослых и 164 ребенка. 270 человек убиты людьми, которые сели за руль пьяными. За год зарегистрировано 5189 аварий из-за вождения машины в нетрезвом состоянии. 2020 год. За полгода погиб 61 ребенок. Ежемесячно более 7 тысяч украинцев ловят за рулем в нетрезвом состоянии. Не зарегистрировано и не поймано минимум вдвое больше

2019 год. Погибло 106 взрослых и 164 ребенка. 270 человек убиты людьми, которые сели за руль пьяными. За год зарегистрировано 5189 аварий из-за вождения машины в нетрезвом состоянии. 2020 год. За полгода погиб 61 ребенок. Ежемесячно более 7 тысяч украинцев ловят за рулем в нетрезвом состоянии. Не зарегистрировано и не поймано минимум вдвое больше

Статистика. Цифры. А за ними — люди. Люди, которых уже нет.



Позавчера в страшной аварии погибла почти вся семья — родители и двое детей. Сиротой остался двенадцатилетний парень, которого сейчас пытаются спасти врачи. Даже не могу представить себе боль, которую испытывает ребенок и родственники погибших. Я с ужасом читал новости об этой аварии, и глядя на разбитую машину семьи, даже не понимал, как кто-то вообще смог остаться живым. А потом увидел водителя — целого, невредимого, пьяного. По его поведению, взгляду, выражению видно, что это для него — привычное состояние.



Я ознакомился с прошлым того горе-водителя — 39-летнего Желепа Антона. Несколько раз судим, в том числе за ДТП, в котором погибла женщина. Отбыл тюремный срок 3,5 года. До этого — нападение на работника милиции, легкие телесные повреждения: 4 года заключения. Я не зря пишу эти сроки. А для того, чтобы поставить вопрос: насколько адекватное и корректное наше законодательство? Почему за смерть человека наказание слабее, чем за легкие повреждения?



Его жена неоднократно обращалась в полицию с жалобами за избиение ее и ребенка, но ни разу он не был привлечен к ответственности! Это существо в нетрезвом состоянии находилась постоянно, задевал прохожих и нес угрозу обществу ежедневно, и таких по Украине — тысячи.

Вчера Верховная Рада поддержала законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Я согласен с тем, что срок должен быть максимально увеличен. Все верно. Но уверен: рассматривать проблему таким образом — однобоко и не эффективно. Есть два аспекта: законодательный, который зависит от государства, и моральный — он про сознательность и ответственность каждого из нас. Я не судья, но понимаю, что сам могу стать жертвой такого Желепы, или, не дай Бог, мои близкие. Поэтому еще раз скажу - считаю ужесточение ответственности за нетрезвое вождение необходимым условием.



Проблему нужно решать комплексно. Недостаточно усилить жесткость наказания за одни преступления, и оставлять без внимания другие. Если бы эту личность вовремя наказали за насилие в семье, возможно, сегодня четверо людей были бы живы. Такие люди — как бомбы замедленного действия, их надо обезвредить до того, как они взорвутся. Именно это и является эффективным действием закона и правоохранительных органов. Закон и правоохранительная система должны создавать максимально безопасную жизнь для граждан, а это значит, что основная их цель и суть — не просто реагировать на преступления, а предупреждать их. Большая часть смертельных преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии имеет предысторию, когда таких пьяниц не остановили вовремя, закрывая глаза на мелкое хулиганство.



Водитель, который вчера убил четверых человек — потерянный для общества человек, который полностью деградировал. Думаю, он даже не понял, что натворил, вероятно, когда протрезвеет — тоже не поймет. Это человек, сам уже убит алкоголем и наркотиками, он существует как животное, без сознания. К таким обращаться нет смысла.



Но в очередной раз хочу обратиться к тем, кто водит авто: не существует ни одной причины, по которой можно было бы садиться за руль на подпитии! Никакой! Ничего важнее человеческой жизни не существует, поэтому если уже приняли алкоголь — вызывайте такси! Действуйте так, чтобы именно вы не стали причиной трагедии на дороге.