Нетверезий один - загиблих четверо. Чого навчила нас смерть родини в ДТП?

2019 рік. Загинуло 106 дорослих та 164 дитини. 270 чоловік вбиті людьми, що сіли за кермо п'яними. За рік зареєстровано 5189 аварій через водіння машини у нетверезому стані. 2020 рік. За півроку загинула 61 дитина. Щомісяця понад 7 тисяч українців ловлять за кермом напідпитку. Не зареєстровано та не піймано щонайменше вдвічі більше

2019 рік. Загинуло 106 дорослих та 164 дитини. 270 чоловік вбиті людьми, що сіли за кермо п'яними. За рік зареєстровано 5189 аварій через водіння машини у нетверезому стані. 2020 рік. За півроку загинула 61 дитина. Щомісяця понад 7 тисяч українців ловлять за кермом напідпитку. Не зареєстровано та не піймано щонайменше вдвічі більше

Статистика. Цифри. А за ними — люди. Люди, яких вже немає.



Позавчора у страшній аварії загинула майже вся сім'я — батьки та двоє дітей. Сиротою залишився дванадцятирічний хлопець, якого зараз намагаються врятувати лікарі. Навіть не можу уявити собі біль, який відчуває дитина та родичі загиблих. Я з жахом читав новини про цю аварію, та дивлячись на понівечену автівку сім'ї, навіть не розумів, як хтось взагалі зміг залишитися живим. А потім побачив водія — цілого, неушкодженого, п'яного. По його поведінці, погляду, виразу видно, що це для нього — звичний стан.



Я ознайомився з минулим того горе-водія — 39-річного Желепа Антона. Декілька разів засуджений, в тому числі за ДТП, у якому загинула жінка. Відбув тюремний термін 3,5 роки. До цього — напад на працівника міліції, легкі тілесні пошкодження: 4 роки ув'язнення. Я недарма пишу ці терміни. А для того, щоб поставити питання: наскільки адекватне та коректне наше законодавство? Чому за смерть людини покарання слабше, ніж за легкі ушкодження?



Його дружина неодноразово зверталася до поліції за побиття її та дитини, але жодного разу він не був притягнений до відповідальності! Ця істота у нетверезому стані знаходилася постійно, зачіпала перехожих і несла загрозу суспільству щодня, й таких по Україні — тисячі.

Вчора Верховна Рада підтримала законопроект про посилення покарання за водіння у нетверезому стані. Я згоден із тим, що строк має бути максимально збільшено. Все вірно. Але впевнений: розглядати проблему таким чином — однобоко та не ефективно. Є два аспекти: законодавчий, що залежить від держави, та моральний — він про свідомість та відповідальність кожного з нас. Я не суддя, але розумію, що сам можу стати жертвою такого Желепи, або, не дай Бог, мої близькі. Тому ще раз скажу - вважаю посилення відповідальності за нетверезе водіння необхідною умовою.



Проблему потрібно розв'язувати комплексно. Недостатньо посилити жорсткість покарання за одні злочини, і залишати без уваги інші. Якби цю особу вчасно покарали за насилля у сім'ї, можливо, сьогодні четверо людей були б живими. Такі люди — як бомби уповільненої дії, їх треба знешкоджувати до того, як вони вибухнуть. Саме це і є ефективною дією закону та правоохоронних органів. Закон і правоохоронна система повинні створювати максимально безпечне життя для громадян, а це означає, що основна їх мета й суть — не просто реагувати на злочини, а попереджати їх. Більша частина смертельних злочинів, скоєних у нетверезому стані має передісторію, коли таких пияк не зупинили вчасно, закриваючи очі на дрібне хуліганство.



Водій, який вчора вбив четверо людей — втрачена для суспільства людина, яка повністю деградувала. Гадаю, він навіть не зрозумів, що накоїв, вірогідно, коли протверезіє — також не зрозуміє. Це людина, сама вже вбита алкоголем та наркотиками, він існує як тварина, без свідомості. До таких звертатися немає сенсу.



Але вкотре хочу звернутися до тих, хто водить авто: не існує жодної причини, з якої можна було б сідати за кермо напідпитку! Жодної! Нічого важливішого за людське життя не існує, тож якщо вже прийняли алкоголь — викликайте таксі! Дійте так, щоб саме ви не стали причиною трагедії на дорозі.