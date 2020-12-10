Как лучше использовать заключение Венецианской комиссии

Заключение Венецианской комиссии относительно НАЗК и электронного декларирования в целом коррелирует с предложениями, которые подготовила парламентская рабочая группа.

Заключение Венецианской комиссии относительно НАЗК и электронного декларирования в целом коррелирует с предложениями, которые подготовила парламентская рабочая группа.

С одной стороны, функционал НАЗК будет восстановлено. С другой – для судей Конституционного Суда будет создана отдельная специальная процедура проверки достоверности их деклараций. По всему тексту заключения Венецианской комиссии несколько раз звучит призыв уважать и выполнять решение Конституционного Суда Украины. Хотя в письме дается оценка ситуации с НАЗК и КСУ, также в документе упоминаются другие решения Конституционного Суда – о создании НАБУ и назначении директора НАБУ. Соответственно, народные депутаты при подготовке законопроектов о статусе НАБУ и его директора также не должны игнорировать решение Конституционного Суда, а выполнять. В решении от 16 сентября КСУ рекомендует привести в соответствие к Конституции несколько статей "Закона о Национальном антикоррупционном бюро". Действующая редакция данных статей потеряет силу 16 декабря 2020. Главную рекомендацию КСУ можно считать технической – процедуру образования Бюро, формирование конкурсной комиссии, назначении директора – передать Кабинета Министров. В переходных положениях нового закона парламент должен четко описать, что делать с действующим директором, Советом общественного контроля и комиссией внешнего контроля. Кстати, парламент мог бы предусмотреть в переходных положениях обязательства наконец создать комиссию внешнего контроля и провести беспристрастный организационный аудит работы Бюро. Тогда дискуссии о его эффективности опирались бы на лучшие международные стандарты и объективные критерии оценки.

Увы, в этом вопросе может быть применена "тактика страуса" - не замечать и игнорировать проблему. Хотя ситуация правовой неопределенности может привести к более сложным проблемам уже в скором будущем, когда оппоненты начнут подавать иски о незаконности решений НАБУ и его руководителя. Тогда антикоррупционные расследования, и без этого не очень результативные, вообще будут заторможены.

Профильный комитет ВРУ по своей инициативе либо по поручению Председателя ВРУ должен подготовить соответствующие предложения, и их обсуждение должно состояться максимально прозрачно, если нужно – с привлечением Венецианской комиссии и других уважаемых экспертных институтов.