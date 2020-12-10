Як краще використати висновок Венеційської комісії

Висновок Венеційської комісії щодо НАЗК і електронного декларування в цілому корелює із пропозиціями, які підготувала парламентська робоча група.

Висновок Венеційської комісії щодо НАЗК і електронного декларування в цілому корелює із пропозиціями, які підготувала парламентська робоча група.

З одного боку, функціонал НАЗК буде відновлено. З іншого – для суддів Конституційного Суду буде створена окрема спеціальна процедура перевірки достовірності їх декларацій. По всьому тексту висновку Венеційської комісії кілька разів лунає заклик поважати та виконувати рішення Конституційного Суду України. Хоча у листі дається оцінка ситуації з НАЗК і КСУ, також у документі згадано інші рішення Конституційного Суду – щодо утворення НАБУ і призначення директора НАБУ. Відповідно, народні депутати при підготовці законопроєктів про статус НАБУ і його директора також повинні не ігнорувати рішення Конституційного Суду, а виконувати. У рішенні від 16 вересня КСУ рекомендує привести у відповідність до Конституції кілька статей "Закону про Національне антикорупційне бюро". Чинна редакція даних статей утратить чинність 16 грудня 2020. Головну рекомендацію КСУ можна вважати технічною – процедуру утворення Бюро, формування конкурсної комісії, призначення директора – передати Кабінету Міністрів. У перехідних положеннях нового закону парламент повинен чітко описати, що робити з чинними директором, Радою громадського контролю та комісією зовнішнього контролю. До речі, парламент міг би передбачити у перехідних положеннях зобов'язання нарешті створити комісію зовнішнього контролю та провести неупереджений організаційний аудит роботи Бюро. Тоді дискусії про його ефективність опиралися б на кращі міжнародні стандарти та об'єктивні критерії оцінки.

На жаль, в цьому питанні може бути застосована "тактика страуса" - не помічати та ігнорувати проблему. Хоча ситуація правової невизначеності може призвести до складніших проблем уже в скорому майбутньому, коли опоненти почнуть подавати позови про незаконність рішень НАБУ і його керівника. Тоді антикорупційні розслідування, і без цього не дуже результативні, взагалі будуть загальмовані.

Профільний комітет ВРУ за своєю ініціативою або за дорученням Голови ВРУ має підготувати відповідні пропозиції, і їх обговорення має відбутися максимально прозоро, якщо потрібно – із залученням Венеційської комісії та інших поважних експертних інституцій.