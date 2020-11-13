Верховная Рада оказалась в цугцванге

Десятки депутатов болеют или на самоизоляции. Здоровых набирается достаточно для кворума, но недостаточно для результативных голосований.

Десятки депутатов болеют или на самоизоляции. Здоровых набирается достаточно для кворума, но недостаточно для результативных голосований.

Вопросов, которые бы объединили зал - нет. Собраться и голосовать "за все хорошее" из отложенных в архив вопросов - не поймут избиратели.

Отменить пленарные заседания - включится счетчик 30 дней, когда у Президента появится право распустить Раду.

Пожалуй, соберутся на полдня и разойдутся "на удальонку".

В таком случае домашние задания - бюджет, локдаун и конституционный суд. Домашние работы выложить избирателям на проверку.