Верховна Рада опинилася в цугцвангу
Десятки депутатів хворіють або на самоізоляції. Здорових набирається достатньо для кворуму, але недостатньо для результативних голосувань.
Десятки депутатів хворіють або на самоізоляції. Здорових набирається достатньо для кворуму, але недостатньо для результативних голосувань.
Питань, які би об’єднали зал - немає. Зібратися і голосувати "за все хороше" з відкладених у архів питань - не зрозуміють виборці.
Відмінити пленарні засідання - включиться лічильник 30 днів, коли у Президента з’явиться право розпустити Раду.
Мабуть, зберуться на півдня і розійдуться "на удальонку".
В такому разі домашні завдання - бюджет, локдаун і конституційний суд. Домашні роботи викласти виборцям на перевірку.
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