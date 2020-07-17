"Децентралізація" від "слуг" закінчилася жорсткою централізацією

ОТГ, які ненадовго відчули смак свободи і незалежності від місцевої влади, зараз прогнозовано заганяються в нові, укрупнені райони

ОТГ, які ненадовго відчули смак свободи і незалежності від місцевої влади, зараз прогнозовано заганяються в нові, укрупнені райони

Фото з відкритих джерел

Вважав і вважаю досі — в умовах фінансової й економічної кризи, війни, епідемії та інших наших проблем вперто проштовхувати цю недореформу, що абсолютно відірвана від життєвих реалій, не те, що недоречно, а просто злочинно!

Наслідки всі відчують на собі незабаром — коли почнеться ліквідація комунальних установ, підприємств та організацій тих районів, які панове депутати так легко пустили "під ніж". Десятки тисяч людей, які там працювали, будуть викинуті на вулицю й залишаться без роботи, як це нині вже відбувається поки що в поодиноких випадках. Скажіть, ну яке ОТГ візьме на себе і потягне фінансування колишніх районних лікарень, музичних шкіл, стадіонів та інших соціальних об’єктів знищуваних районів? Людей просто звільнять з роботи, бо коштів на їх утримання в ОТГ не буде, а в новостворених районах з новими адміністративними центрами будуть нові районні комунальні установи — там своїх працівників вистачатиме!

Думаю, що закарпатці щиро "віддячать" своїм депутатам та політичним силам, до яких ті входять, за таку "турботу" та "покращення вже сьогодні" в стилі, прости Господи, Януковича. Особливо цікавлять, як голосували мажоритарники, оскільки ті, на відміну від списочників, мали б знати, що таке безпосередня робота з людьми. Нещодавно я публічно всіх їх закликав висловити власну позицію щодо укрупнення районів. Сьогодні вони висловили цю позицію в сесійній залі (або мудро промовчали).

Ось, наприклад, "слуга народу" Михайло Лаба — проголосував за знищення тих районів, які входять в його виборчий округ. То виникає питання: кого він зараз представляє у Верховній раді як депутат? І чим від думав, коли голосував, невже своєю лівою лабою?)) Може треба бути послідовним до кінця і здати депутатський мандат?

Або, приміром, Роберт Горват — проголосував за знищення свого рідного Перечинського району, а також за входження обласного центру — Ужгорода (від якого, власне, і балотувався) — до новостворюваного Ужгородського району. Ну що це за ідіотизм?

За Василя Петьовку, який теж вчергове підлабузницьки підтримав "слуг",краще вже нічого не казатиму; єдине, що зауважу для всіх, кому ці "слуги" щось пообіцяли за лояльність — вас обов’язково кинуть, запам’ятайте мої слова…

До речі, панове Горват, Петьовка та деякі інші нардепи активно просувають об’єднання "Рідне Закарпаття", через яке намагатимуться проштовхнути до місцевих рад своїх людей.

Виходячи з їх голосувань зі знищення закарпатських районів (яке в подальшому призведе і до знищення області), треба було назвати своє об’єднання "Домовина Закарпаття" — адже перший серйозний цвях в існування області вони вже вбили.

Інші мажоритарники від Закарпаття виявилися мудрішими і були або відсутні, або не голосували. Вичікують, що скаже народ, коли побачить, до цього все це призведе. Мудро, але вистачить ненадовго)).

Тепер подивимося, які парламентські фракції виступили категорично проти цієї недореформи і, відповідно, створення величезних проблем для простих людей на рівному місці. Це "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та ОПЗЖ. Ні за кого з них не агітую голосувати на місцевих виборах — переконаний, що закарпатці цього разу зроблять усвідомлений і продуманий вибір. Тому що, люди на Закарпатті — на відміну від їх депутатів — не тупі кретини на підтанцовці у клоунів, які власними руками нищать рідний край. На сьогодні в мене все.