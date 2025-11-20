Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот

НАЧАЛО КОНЦА

Фото: Facebook/Gennadiy Druzenko

Если бы в Украине до сих пор ценили литературу не по языку, а по содержанию, я бы наверняка начал эту корреспонденцию с цитаты:

"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила".

Но цитирование Булгакова (причем и Сергея и Михаила) в современной Украине может привести к таким же негативным последствиям, что и в проклятые советские времена, поэтому начну с констатации.

Мы в точке бифуркации. Причем опции, которые сейчас на столе, это о плохом, еще хуже и катастрофе. Когда-то в эфире Vlasta Lazur год назад я сказал, что весной нас ждет римейк 1917 года. Похоже, я ошибся ровно в год. Эта зима станет переломной. То есть способна сломить нашу волю к сопротивлению.

Ибо те, кто готов был защищать украинскую интерпретацию истории, язык, черно-красный флаг и право иметь в каждом городе улицу Степана Бандеры или уже в лучшем из миров, или искалечены, или еще на фронте, или перегорели. А другие, кто мыслит в масштабах собственной и своей семьи жизни, а не "высшей справедливости" и "вечной войны с ордой", не хочет умирать на фронте за то, чтобы Миндич&Co наслаждались жизнью за украденные у нас деньги. Хорошо это или плохо, не знаю. Но это факт.

Пугалки, что россияне придут – принудительно мобилизуют и превратят в пушечное мясо, уже мало кого пугает. Украинское государство мобилизует так же принудительно и часто своевольно. А стиль войны Сырского мало чем отличается от стиля ведения войны Герасимова. Здесь уже однозначно, к сожалению...

Ибо если мы начинали эту войну как две по существу разные вселенные: свобода против рабства; достоинство против унижения; мотивация, самоорганизация, низовая инициатива, горизонтальные связи и креатив против забюрократизированной неповоротливости и откровенно тупой военной машины РФ, – теперь воюют две очень похожие армии, разве что одеты в разную форму и под разными флагами...

Поэтому перед нами ровно три опции:

1. Соглашаться на плохой мир, который предлагает Трамп, менять легитимным способом власть и понемногу приходить в себя от 7 лет правления Зеленского. Это точно не панацея, но это шанс. Преемник может быть не лучше и даже хуже. Но шанс заключается в том, что нам возможно наконец улыбнется судьба – и у руля страны станет архитектор и государственник, который будет любить Украину больше, чем собственные друзья, собственная семья, собственный карман и даже сам себя. Это конечно, если украинцы хоть что-то усвоили из той страшной трагедии, которой стали 35 лет независимости, когда мы потеряли 40% населения и 20% территорий...

2. Ничего не менять в надежде, что случится чудо и россия коллапсане раньше нас. Именно за таким сенарием играет Зеленский. Боюсь, уже в первом квартале 2026 года ему придется сыграть уже не Наполеона или Черчилля, а Николая II...

3. Военный переворот. Не самый плохой сценарий. Но проблема в том, что в Украине пока есть несколько успешных, отчаянных и харизматичных военных лидеров, амбиции которых явно имеют политическое измерение. И боюсь им не удастся договориться, как не удалось 100 лет назад Петлюре, Коновальцу и Мельнику. Особенно они молоды и амбициозны. А Украине для выхода из кризиса нужен мудрый Маннергейм или Вашингтон, а не молодой и вспыльчивый "фюрер украинской нации"...

28 февраля 1940 года Маннергейма в ставке посетил премьер-министр Финляндии и еще четыре члена правительства. На повестке дня был только один вопрос: искать мира с СССР или дальше оказывать героическое сопротивление. Вот как описывает этот где-то отец и спаситель Финского государства:

"...на севере от Ладожского озера и в Кугмо было достигнуто больших успехов, а вот положение на Карельском перешейке обострилось. Я велел собравшимся генералам изложить министрам свою оценку положения. Выслушав их сообщения, я немного удивленно обнаружил: все они, кроме одного, полагаем, что мы все-таки встой. чтобы переговорить между собой, я воспользовался случаем и обосновал свое мнение, что теперь надо пытаться заключить мир — мнение, которое у меня переросло в убеждение. шансы на это будут потеряны, а силы у нас напряжены до предела."

Но украинского Маннергейма пока не видать. Потому титаник продолжит уверенное движение к катастрофе. Почему я верю, что Украина в ней выживет. Но наверняка она нужна, чтобы мы таки спохватились, проснулись и начали меняться, а не только винить во всем москалей, переименовывать улицы и перекрашивать заборы.