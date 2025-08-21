11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал
21 августа 2025, 12:22

Это не война на уничтожение: почему Украина выстоит

21 августа 2025, 12:22
В Украине распространено мнение, что пути одержимы возвращением нашего государства в "русский мир"
фото: Facebook/Gennadiy Druzenko
Но факты и цифры вносят коррективы в этот тезис. Наверняка путин в 2022 году рассчитывал на блицкриг, который завершится установлением марионеточного правительства в Киеве. И тогда Украина стала бы подобием ПНС времен СССР под пристальным контролем Москвы. Но не так получилось, как думалось. Начав полномасштабное вторжение, путин увяз в украинском сопротивлении и нежелании украинцев становиться россиянами.

Наиболее выразительной является цифра оккупированных территорий, с тех пор как война зимой 2022/23 годов превратилась в позиционную. Несмотря на все брошенные в топку войны ресурсы, россияне удалось завоевать всего около 1% украинской территории. И это понятно: такие страны как Украина не завоевывают контингентом в 700 тыс. человек, которые россия сейчас держит на нашей земле. Сталин держал больше воинов на Западной Украине во второй половине 1940-х годов, чтобы смирить "армию без государства", которая не имела никакой внешней поддержки, кроме решимости умереть в борьбе за независимую Украину.

Да, путин давит в надежде, что украинская государственность коллапсирует изнутри из-за своей вопиющей неэффективности, социальной несправедливости и коррумпированности. Но он должен понимать, что именно его варварская, агрессивная агрессия консолидирует украинское общество. И чем больше он давит своим ограниченным контингентом, шахедами и ракетами, тем сплоченнее становится украинская нация и тем крепче позиции Зеленского.

Поэтому я верю, что прекращение активных боевых действий возможно до конца года. Джей ди Вэнс довольно четко обозначил диспозицию мирных переговоров: путин стремится легализовать завоеванные территории, а Украина – получить гарантии безопасности, то есть действенный предохранитель от рецидивов войны. И в этой рамке при трезвом подходе лидеров к "реалиям на земле" компромисс абсолютно возможен.

В конце концов, первый шаг к большому компромиссу уже сделан. Путин больше не изгой, с ним ручается американский президент и перед ним устилают на американской земле красные ковры. По сути, администрация Трампа признала легитимным его "беспокойство" относительно возможного вступления Украины в НАТО. Соответственно вопрос присоединения нашей страны к альянсу снят с повестки дня. Путин снова, как ему и грезилось, напрямую общается с лидерами США и Китая, как когда-то Черчилль, империя которого на глазах приходила в упадок, определял будущее мира вместе с Рузвельтом и Сталиным в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Это значит, что украинская авантюра путина стратегически сыграла. Он испытал унижение на поле боя, но доказал Западу, что нехватка своей экономической мощи и технологическая отсталость Москва готова компенсировать сотнями тысяч тех, кто готов убивать и умирать за призрачное величие Кремля.

Путин снова в глобальной игре. Суходольный коридор в Крым пробит. Трамп, похоже, даже обдумывает возможное признание Крыма частью РФ. Следовательно, правила, по которым мир жил после Второй Мировой изменены и изменены силой. Соглашается с этим Украина и Европа или нет. Осталось возобновить продажи российских углеводородов европейцам при американском посредничестве. И предотвратить слияние России и Китая в союзе, который бы напоминал союз Штатов и Британии после Второй мировой...

В этой ситуации все зависит от трезвости и гибкости Путина и Зеленского и умения ставить будущее своих стран выше прошлых несправедливостей, поскольку непреодолимых препятствий к прекращению войны я пока не вижу.

Да, Украине придется где факто уступить территории, которые россия завоевала. Это будет в каком-то смысле полезное напоминание о стратегических ошибках, которое допустили украинские вожди времен независимости и плата за инфантильность наших политических элит. Урок должен быть усвоен: Украина будет контролировать территорию, которую она может защитить и которая может справиться, а не ту, которая признана международными договорами или "международным сообществом".

Россия тоже должна усвоить урок. Она – не СССР. Смирить Киев по образцу Будапешта 1956 или Праги 1968 не получится. Украинцы не хотят быть россиянами. Хотя еще должны научиться не жить ненавистью ко всему русскому и превратить свои знания и опыт россии из минуса в плюс: ирландский опыт нам в помощь.

И, конечно, Украине нужны гарантии прочного и длительного мира. Чтобы люди снова захотели жить в этой стране. Рожать и растить в ней детей. Строить здесь дома и заводы. Инвестировать в нее. И здесь нам ни одна коалиция желающих не поможет. Настоящими гарантами украинского суверенитета могут выступать только эффективное государство, развитый ВПК и мощные силы обороны Украины. А также осознание, что наша стратегическая цель – сильная и процветающая Украина, а не развал/уничтожение РФ. Опять же, ирландский опыт нам в помощь.

Шанс на прекращение кровавой мясорубки в Украине до конца года и реальный. Война становится все менее популярной как в Украине, так и в России. Приблизительно 70% и россиян и украинцев выступают за завершение войны путем переговоров.

И хотя пушки до сих пор говорят, время для дипломатии пришло.

21 августа 2025
