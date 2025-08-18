Исторический день: что ждет Украину

Теперь мы снова переживаем судьбоносный момент в украинской истории

Фото: Facebook/Gennadiy Druzenko

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден заявила: "Завтра (ред. 18 августа) Украина решит свою судьбу". Трудно с ней не согласиться. С одним уточнением "решит в очередной раз".

В 2022-м мы – несмотря на заказанные уже на Западе панихиды по украинской государственности – решили драться. И устояли. И эту государственность, какой бы бестолковой она ни была, сохранили. Сохранили как шанс.

В понедельник, 18 августа, Трамп поставит Зеленского перед выбором: пойти на тяжелые и болезненные компромиссы ради прекращения огня или воевать с Россией дальше без поддержки Соединенных Штатов. На столе два плохих варианта – и я не позавидую Зеленскому, которому нужно выбрать из них лучшее.

Очевидно, согласованная Путиным и Трампом общая рамка, которая – в случае принятия ее Украиной – позволит трехсторонний саммит, на котором будут обсуждаться конкретные параметры будущего мирного соглашения. В рамках этой рамки возможен торг и компромисс. Вне ее вариант один – продолжение войны. Причем Трамп радостно умоет руки, в сотый раз повторив, что это война Байдена и он сделал для ее завершения все, что мог. Теперь, мол, с чистой совестью умывает руки.

Что можно пожелать Зеленскому в этой непростой ситуации? В ситуации, в которой я точно не хотел бы оказаться на его месте. Принять, что независимо от выбора, аплодисментов точно не будет. Что цена ошибки, вероятно, – украинская государственность. Что будет судить его история, а не современники. Что независимость Украины провозгласили не бескомпромиссные бандеровцы, а коллаборанты-коммунисты. Что будущее важнее территории. И что сохранить украинскую государственность для потомков гораздо важнее, чем рейтинги или должность для себя.

Это не значит, что мир Украине нужен любой ценой. Безусловно, есть неприемлемая цена за остановку путинского нашествия. И ее следует однозначно отвергнуть, чтобы не получить и войну и позор.

Но, выбирая лучший вариант из плохих, президенту следует помнить, что Украине крайне нужен мир. Чтобы залечить раны и превратить наше государство в "стального дикобраза", на которого никто больше не посмеет напасть. Чтобы наконец воспользоваться отложенным шансом, который мы защищаем уже двенадцатый год подряд. Шансом, за сохранение которого мы заплатили такую цену. Шансом превратить Украину в государство, за которое не будет стыдно перед теми, кто положил за нее жизнь.

Я не знаю, какой вариант из двух следует выбрать. И я бы точно не хотел поменяться с Зеленским местами. Поэтому дай Бог нашему президенту сделать правильный выбор! За который его, возможно, освистят современники, но за который его будут благодарить потомки.