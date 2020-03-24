Коронавирус Украины: назад в будущее

Дежавю - это то, что чувствую сейчас, глядя на события в Украине последних двух месяцев. Все это я уже видел шесть лет назад, в феврале-марте 2014 года. Те же действия, те же реакции тех же людей

Фото: Андрей Гудзенко

Дежавю - это то, что чувствую сейчас, глядя на события в Украине последних двух месяцев. Все это я уже видел шесть лет назад, в феврале-марте 2014 года. Те же действия, те же реакции тех же людей

В 2014 году, когда по телевизору показывали "зеленых человечков" в Крыму, большинство людей смотрели на это как на какие-то второстепенные новости "из дальних краев". В то время, как добровольцы прямо с Майдана ехали на полигон, чтобы на скорую руку научиться пользоваться автоматом. Чтобы изучить элементарные приемы тактики боя, чтобы перенять хотя бы какие-то навыки выживания на поле боя. Чтобы уже скоро оказаться где-то на горе Карачун, на Саур-могиле или в Иловайске в реальной войне. В это же время, когда большинство украинцев со смехом говорили: "Да какая там война, о чем вы говорите?".

Волонтеры, которые искали немецкие, английские, китайские военные формы по секонд-хендах. Покупали тактические очки, тепловизоры, мастерили примитивные беспилотники. Как врач-стоматолог после работы со сварочным аппаратом в руках делал "решетки" для бронетранспортеров. Как бабушка приносила на волонтерский склад баночки с вареньем, салом и огурцами-помидорами. А еще - две сотни гривен, отложенных из пенсии. Я очень хорошо помню все, что происходило тогда на волонтерском складе и в стране.

И в то же время - полный паралич власти. Ее почти не существовало в те первые месяцы войны. Так, были какие-то штабы, координационные центры и "ответственные лица", но государственная машина не работала. В бой с российским агрессором пошел народ. Народ в лице волонтеров, добровольцев, остатков расформированной в хлам армии пошел в бой и защитил Украину - пока в стране, со скрипом и скрежетом, медленно, как башня заржавевшего танка, начнет разворачиваться машина государственного аппарата. Тогда параллельно существовали две разные Украины. Одна - в кабинетах государственных учреждений, беспомощная, безинформационная структура постсоветской страны, раскрашенная в сине-желтый цвет, через который упорно проступала надпись СССР на красном фоне. В новостях рассказывали о виртуальных победах и "отсутствие погибших". В реальности волонтеры везли на фронт продукты и амуницию, а обратно - тела погибших, которые даже официально не считались солдатами. Но тогда было оправдание: Янукович, Путин и 23-летнее "мы не собираемся ни с кем воевать".

Прошло шесть лет. У нас есть армия, которая на равных противостоит третий в рейтинге армий мира. Военные одеты, накормлены и с оружием. Мы якобы живем уже в другой Украине. Якобы…

Месяц назад большинство украинцев с юмором смотрели "второстепенные" новости о коронавирусе. Даже в мыслях не предполагая, что это может грозить им. Карантин? О чем вы говорите? Все будет хорошо. Но коронавирус таки добрался до Украины. А наша страна оказалась не готовой к эпидемии. Так же не готова, как была не готова к войне в 2014 году. Нет тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимационных палат. Власть принимает дебильные, по своей сути, решения. Нет прогнозирования последствий, а только неповоротливая реакция на ошибки. Закрыть метро в столице, не подумав, куда перенаправить поток пассажиров, которые должны ехать на работу. Врачи, работники аптек, супермаркетов, энергетических компаний и теплосетей, органов власти, полиции, военные... Как им добраться до места работы и службы? Ведь для них карантин - это время усиленной работы.

Опять волонтеры думают о восполнения дефицита масок, подключают благотворителей и неравнодушный бизнес. Организуют параллельные штабы и структуры по борьбе с эпидемией. Ну, все как в 2014 году... Украинская система здравоохранения, которая застряла где-то между советским союзом и мечтами о современной медицине, не может защитить граждан. Мы не знаем количество больных, потому что не можем провести анализы на коронавирус. Мы не знаем точное количество умерших, потому что нечем провести тесты живым, и тем более не делаем их мертвым. Если продолжать аналогию с началом войны, то к официальному количеству умерших можно смело добавлять ноль в конце цифры официальной статистики. Сознание и самоорганизация граждан, а также самоотверженность врачей - это единственные факторы борьбы. Все остальное - шум в выпусках новостей.

Но я оптимист. Таким меня сделал тот 2014 год и последующие события. Война помогла нам создать армию и защититься от внешнего врага. Эпидемия даст стимул создать нормальную медицину. Война породила целый слой людей с четкой жизненной позицией: "Украина - это я!", и эпидемия увеличит количество этих людей. Еще несколько кризисов - и мы сможем выбрать нормальную власть и создать действенный государственный аппарат. Сможем, глядя назад, уверенно двигаться в будущее.