Новим керівником порту Південний може стати Артем Литвинов, який ніколи професійно не займався морськими перевезеннями

Чергові погані новини з Одеси

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Новим керівником порту Південний хочуть поставити Артема Литвинова – людину, яка ніколи професійно не займалася морськими перевезеннями. Його єдине кар'єрне надбання у цьому напрямі – те, що він входить до бекофісу, який міністр Кулеба створив на базі Адміністрації морських портів для того, аби збагачуватися на головній артерії української економіки та оборони.

Чергове підприємство перетворюють на ферму, яку будуть доїти, будуючи незаконні схеми в обхід держави.