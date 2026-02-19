15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
19 лютого 2026, 15:03

Новим керівником порту Південний може стати Артем Литвинов, який ніколи професійно не займався морськими перевезеннями

19 лютого 2026, 15:03
Чергові погані новини з Одеси
Чергові погані новини з Одеси
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Новим керівником порту Південний хочуть поставити Артема Литвинова – людину, яка ніколи професійно не займалася морськими перевезеннями. Його єдине кар'єрне надбання у цьому напрямі – те, що він входить до бекофісу, який міністр Кулеба створив на базі Адміністрації морських портів для того, аби збагачуватися на головній артерії української економіки та оборони.

Чергове підприємство перетворюють на ферму, яку будуть доїти, будуючи незаконні схеми в обхід держави.

18 лютого 2026
