Зеленский решил сделать крайними в коррупционном скандале народных депутатов

А знаете, кого Владимир Александрович решил сделать крайним в коррупционном скандале? Депутатов

иллюстративное фото: из открытых источников

В Париже он пообщался офрекордс с журналистами, и в ответ на вопросы по пленкам Миндича он заявил, что плохие – депутаты.

Потому что именно депутаты назначили плохих министров.

И сейчас Зеленский вернется и со всем разберется.

А вот если бы депутаты не проголосовали за назначение плохих министров, то тогда бы министры и не воровали.

Все очевидно.

И в принципе неважно, что эти министры хотели поставить Зеленский.