НБУ предлагает ввести налоги на посылки стоимостью до 150 евро

Фото: pixabay

По сути это будет означать, что многие украинцы, которые сейчас покупают почти любые товары за границей, будут вынуждены платить больше!

Это также может увеличить расходы для малых бизнесов, часто закупающих товары до 150 евро, а это опять-таки ударит именно по конечному потребителю.

Не исключайте, что такие действия могут привести к увеличению контрабанды.

И все с чего началось? Из того, что наш гениальный экономист Гетманцев, которому, видимо, не рассказывали о кривой Лаффера, в начале года подавал законопроект о налогообложении посылок от 45 евро или содержащих кофе, духи или чай!

Вот именно такими "гениальными" экономистами НБУ вдохновляется.

А потом мы еще удивляемся, почему украинцы считают себя бедными и массово уезжают из страны.