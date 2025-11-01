Как новые налоги на посылки до 150 евро изменят покупки украинцев
НБУ предлагает ввести налоги на посылки стоимостью до 150 евро
НБУ предлагает ввести налоги на посылки стоимостью до 150 евро
По сути это будет означать, что многие украинцы, которые сейчас покупают почти любые товары за границей, будут вынуждены платить больше!
Это также может увеличить расходы для малых бизнесов, часто закупающих товары до 150 евро, а это опять-таки ударит именно по конечному потребителю.
Не исключайте, что такие действия могут привести к увеличению контрабанды.
И все с чего началось? Из того, что наш гениальный экономист Гетманцев, которому, видимо, не рассказывали о кривой Лаффера, в начале года подавал законопроект о налогообложении посылок от 45 евро или содержащих кофе, духи или чай!
Вот именно такими "гениальными" экономистами НБУ вдохновляется.
А потом мы еще удивляемся, почему украинцы считают себя бедными и массово уезжают из страны.
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Удар баллистики по Николаеву: количество пострадавших выросло до 19
01 ноября 2025, 17:26В Житомирской области во время пожара погибли две женщины
01 ноября 2025, 16:24Россияне атаковали энергообъекты в Сумской области: есть раненый
01 ноября 2025, 15:53В 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома, – Кулеба
01 ноября 2025, 15:25Mazda врезалась в отбойник: в Ровенской области в результате ДТП пострадали двое киевлянок
01 ноября 2025, 14:56Более 46 млн грн наличными в валюте: в Днепре задержали чиновницу экоинспекции за незаконное обогащение
01 ноября 2025, 14:29На Одесщине пьяный водитель совершил ДТП: пятеро пострадавших
01 ноября 2025, 13:55Россияне атаковали дроном Марганец: есть погибший и раненая
01 ноября 2025, 13:21В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
01 ноября 2025, 12:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »