Як нові податки на посилки до 150 євро змінять покупки українців
НБУ пропонує ввести податки на посилки вартістю до 150 євро
По суті це буде означати, що багато українців, які зараз купують майже будь-які товари закордоном, будуть вимушені платити більше!
Це також може збільшить видатки для малих бізнесів, які часто закуповують товари до 150 євро, а це знову таки вдарить саме по кінцевому споживачу.
Давайте не виключати, що такі дії можуть призвести до збільшення контрабанди.
І все з чого почалося? З того, що наш геніальний економіст Гетманцев, якому мабуть не розповідали про криву Лаффера, на початку року подавав законопроект щодо оподаткування посилок від 45 євро або тих, які містять каву, парфуми або чай!
Ось саме такими "геніальними" економістами НБУ надихається.
А потім ми ще дивуємося, чому українці вважають себе бідними та масово їдуть з країни.
31 жовтня 2025
