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Алексей Голобуцкий политтехнолог info@regionews.ua
30 января 2025, 07:35

О переговорах и якобы "главной преграде" этому

30 января 2025, 07:35
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Вроде бы действительно простое решение – отменить приказ о запрете переговоров. Но этого почему-то не происходит. Следовательно, есть причина
Вроде бы действительно простое решение – отменить приказ о запрете переговоров. Но этого почему-то не происходит. Следовательно, есть причина
фото: rbc.ua
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Вроде бы действительно простое решение – отменить приказ о запрете переговоров. Но этого почему-то не происходит. Следовательно, есть причина

По всей вероятности, Путин действительно вцепились в идею "прекращения огня – выборы – соглашение с новым руководством Украины" как в наиболее продуктивное по его мнению. Итак, сразу есть основание считать идею потенциально опасной для нас, хотя выглядит относительно просто и логично.

Да, с одной стороны, это хорошая идея: хотелось бы, чтобы Украина показала на таких выборах "между прекращением огня и перемирием" свое решительное несогласие капитулировать. В смысле, сделала выбор в пользу рациональных милитаристов (т.е. тех, кто будет смело открыто признать, что все, что имеет Украина - несколько лет паузы перед новым максимально жестоким нападением Путина, и в эти годы Путин все равно бросит часть ресурсов на украинских коллаборантов, чтобы взорвать изнутри нашу не столько возможность, сколько само желание держать оборону).

Но, с другой стороны, есть опасность того, что этот политический процесс – военные, фактически, выборы – станет пропастью, в которую обрушится наша государственность.

К сожалению, будто рациональное, но непродуманное решение Трампа прекратить всю помощь USAID сделало этот вариант более вероятным. В частности, до 90% украинских медиа финансировались именно за счет грантов. И минимум часть этих СМИ периодически критиковала Зеленского и Офис президента. То есть имитировали хоть что-то, похожее на нормальную политическую жизнь, с оппозицией и постоянный поиск компромиссов. Теперь, если они не найдут ресурсы для дальнейшего функционирования, с политической жизнью и борьбой за голоса избирателей в Украине все будет плохо. Тем более если за несколько месяцев в таком режиме действительно придется организовывать выборы.

То есть вариант "прекращения огня-выборы-соглашение с новой властью" может устроить РФ и Америку, но для нас он, как видим, очень рискован.

В конце концов власти Украины прекрасно понимают, что ее действительно и союзники, и враг хотят принудить к выборам. Для поддержания иллюзии демократии в государстве или для легитимизации капитуляции и ослабления обороноспособности – это уже детали. Именно поэтому решение о прекращении грантов было принято на Банковой с таким энтузиазмом.

Напомню, Зеленский заявил, что власти начнут финансировать те проекты и НПО, которые "считают критически важными". Курировать процесс будет заместитель председателя ОП Алексей Кулеба (считается близким к Ермаку). "Сегодня поручил чиновникам отчитаться по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами".

То есть или ты берешь деньги у россиян (как проект "Страна.уа"), или, как патриот, берешь деньги в ОП.

Итак, работой в инфопространстве весь электорат Украины предварительно уже сегодня поделен "по-братски": основная масса отойдет властному проекту (потому что будет создана на замену СН), остальные (около 20%, по моим оценкам) – пророссийским проектам, вернутся в политическое пространство по результатам соглашения с Путиным.

Это вряд ли можно назвать схемой, которая укрепит нашу государственность перед повторным нападением России условно в 2030 году.

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