Зеленский назначил новых председателей Волынской и Закарпатской областных администраций
Сегодня, 8 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых председателей Волынской и Закарпатской областных государственных администраций
Соответствующие указы №755/2024 и №756/2024 обнародованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Перед этим Указом №753/2024 глава государства уволил Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной государственной администрации. На его место Владимир Зеленский назначил Ивана Рудницкого.
На должность главы Закарпатской облгосадминистрации президент назначил Мирослава Билецкого. С 9 сентября он был временным исполняющим обязанности главы Закарпатской ОГА.
Напомним, 8 ноября Кабинет Министров Украины согласовал назначение глав Волынской и Закарпатской областных государственных администраций.