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В большинстве областей в пятницу, 4 апреля, ожидается теплая погода. Однако в некоторых областях может быть небольшой дождь

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине ожидается переменная облачность. При этом осадки 4 апреля прогнозируются лишь местами в южных регионах. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем – от 14 до 19 градусов тепла. В Карпатах ночью около 0 градусов, днем от 9 до 14 градусов выше нуля.

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, днем от 14 до 19 градусов тепла. В столице ожидается от 4 до 6 градусов тепла в ночные часы, днем от 17 до 19 градусов тепла.