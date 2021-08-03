Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова

Противостояние между мэром Днепра Борисом Филатовым и его давнишним политическим оппонентом Загидом Красновым обострилось и вылилось в публичную плоскость

Противостояние между мэром Днепра Борисом Филатовым и его давнишним политическим оппонентом Загидом Красновым обострилось и вылилось в публичную плоскость

Вот уже месяц информпространство Днепра сотрясают громкие скандалы: нападение на журналистов, арест сотрудников КП " Муніципальна варта", посещение Москвы депутатом Днепропетровского облсовета Русланом Красновым (сын главы фракции "Громадська сила" в Днепровском горсовете Загида Краснова), громкий митинг противников мэра Бориса Филатова под стенами мэрии и зрелищный запуск ракеты из воздушных шаров с фигуркой "космонавта" Филатова на ней.

Ни для кого не секрет, что причиной такой аномальной активности является конфликт между нынешним днепровским градоначальником, пребывающим в мэрском кресле вот уже вторую каденцию, и вечным оппозиционером Красновым-старшим. Напомним, что на выборах осенью 2020 года Борису Филатову в один тур не удалось одержать победу, посему ему пришлось бороться именно с Загидом Красновым за кресло городского головы Днепра во втором туре. Выбор перед днепрянами стоял непростой: оба политика имеют очень неоднозначную биографию, также им обоим приписывают периоды, скажем так, не совсем легального накопления капитала.

После победы Филатова на выборах, как и в предыдущую его каденцию, в горсовете сформировалось промэрское депутатское большинство, а над городским хозяйством был установлен крепкий контроль. Методы "хозяйствования" старого-нового мэра продолжали возмущать общественность: критике активно поддавались суммы, выделяемые горсоветом на пиар, ремонты и реконструкции городских объектов, в его адрес звучали обвинения в активном "поглощении" кипрскими прокладками рынка парковок в городе. Повлиять на городскую политику такая риторика вряд ли могла - уж слишком хорошо "окопался" мэр в горсовете.

Следующим шагом градоначальника, похоже, стало наступление на политических оппонентов, активно и привселюдно критикующих его. Он решил затронуть самое насущное - их "хлебные темы", тем самым раскрыв своего рода "ящик Пандоры". В темное время суток в конце рабочей недели - в пятницу, 2 июля - коммунальщики оградили несколько рекламных конструкций на прилегающих к центру Днепра улицах и собрались их демонтировать. Этому пытались воспрепятствовать днепряне спортивной внешности. На место событий прибыли депутаты городского и областного советов от "Громадської сили", пытавшиеся доказать незаконность действий городских властей.

Сотрудники городского КП "Муніципальна варта" действовали жестко - разбили оборудование журналистов трех местных изданий и избили двух журналистов. Одного из них с травмами увезла скорая. В свою очередь от ранения предположительно травматическим пистолетом пострадал и один из сотрудников "Муніципальної варти".

Полиция до поры до времени держалась в стороне, но когда конфликт перерос в горячую стадию, были задержаны несколько наиболее активных его участников. Через несколько дней трем задержанным сообщили о подозрении в нападении на журналистов и отправили их под домашний арест. Как сообщили на одном из местных телеканалов, подозреваемые - сотрудники "Муніципальної варти".

Дело получило огласку - телеканалы, сотрудники которых пострадали, открыто обратились к центральным властям страны с призывом расследовать факты нападения на представителей прессы в Днепре. Их поддержали Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины и Национальный союз журналистов.

В этой связи совершенно не кажется случайным, что после этого замеченные в лояльности к горсовету СМИ Днепра стали раскручивать фото Руслана Краснова из Москвы с посылом "депутат Днепропетровского облсовета уехал в Москву", призывая СБУ разобраться с целями такого визита. Как говорится, "задели за живое". Ведь ранее Загид Краснов был партнером некогда нардепа-"регионала" Олега Царева, который в 2014 году, побыв некоторое время "спикером парламента Новороссии", сбежал в оккупированный Россией Крым. Краснов-старший поспешил сообщить в соцсетях, что его дети посетили столицу РФ проездом, поскольку не имели другой возможности добраться в Дагестан, где навестили дедушку и бабушку.

"Ответки" красновских долго ждать не пришлось. 28 июля, во время заседания Днепровского горсовета, под его зданием собрался многочисленный митинг. Протестующие высказывали свое недовольство политикой нынешнего руководства города и "давили" на больные для него темы: упрекнули в повышении тарифов на проезд в городском транспорте и почти вдвое увеличенную плату за парковки в городе, обвиняли в "казнокрадстве и рейдерстве", некачественных ремонтах городских коммуникаций и инфраструктуры, использовании армии "ботов" за счет городской казны и тому подобное. Не забыли упомянуть и о смерти 4-летнего мальчика после падения в сквере "Прибрежный", обустроенном уже при мэрстве Филатова. В заключение митингующие устроили зрелищный запуск ракеты из воздушных шаров, на которой был изображен "Филатов-космонавт".

Вероятно, этим они хотели нивелировать предмет гордости Филатова - купленный более десяти лет назад за 200 тыс. долларов билет на суборбитальный полет (Филатов не раз заявлял об амбициях стать первым среди украинцев коммерческим туристом в космос). В соцсетях Краснов не скрывал, что поддерживает митинг, и высказал солидарность с озвученными на нем лозунгами. По его словам, Филатов в связке с Геннадием Корбаном за последние годы "отжал 42% рекламного бизнеса в Днепре, который им отказались продать". И призвал президента Владимира Зеленского обратить внимание на ситуацию в Днепре и дать оценку работе городского руководства.

Впрочем, вряд ли пока стоит надеяться на старт каких-либо серьезных расследований с целью "выведения на чистую воду" Бориса Альбертовича и Геннадия Олеговича. Хотя бы потому, что "пари на мосту" между Зеленским и Филатовым не имело никакого продолжения - за долгий, дорогой, и, похоже, так до конца и незавершенный ремонт центрального моста через Днепр так никто и не ответил.

С другой стороны, события последнего месяца показали - вода в "теплой ванне" для тандема "Гены-Бори" перестает оставаться комфортной, и градус в ней начали повышать. Поэтому вполне возможно, что Краснов продолжит объединять вокруг себя недовольных правлением Филатова бизнесменов и горожан с прицелом получить власть в Днепре на следующих выборах.