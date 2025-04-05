"Тонкости" дипломатического самосохранения

"Тонкости" дипломатического самосохранения

фото: ОВА

На первом скрине вы видите реакцию посла США госпожи Бринк на вчерашний удар баллистикой по Кривому Рогу. Мол, летела какая-то неизвестная ракета и случайно попала в детскую площадку.

На трех других скринах – сообщения посольства США, датированные прошлым годом. Одно сообщение, кстати, висит в ТГ со статусом "закрепленное". Очевидно, для того, чтобы было налицо изменение акцентов, которое мы наблюдаем в "дипломатической" риторике госпожи Бринк. "За Байдена" было ясно, кто несет ответственность и кто атакует украинские города.

С одной стороны, позиция госпожи посла абсолютно логична: приходится подстраиваться под тренд новой администрации, чтобы сохранить должность. Но с другой – все равно госпожу Бринк в ближайшее время – в течение трех-пяти месяцев – заменят (там уже подобраны как минимум две кандидатуры). Так стоит ли так заканчивать свою каденцию в стране, где ты живешь последние несколько лет и точно знаешь, откуда вылетела ракета, убившая ни в чем не повинных детей?