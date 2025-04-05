На Прикарпатье произошел пожар на комбинате
Пожар возник 4 апреля около 17:40 на территории теплично-овощного комбината в селе Новоселица Долинского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В складском здании горела кровля. Площадь пожара составила 120 кв.метров.
Огнеборцы ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на большую площадь.
На месте работали 12 спасателей, привлекались 5 единиц техники.
Напомним, 23 марта в Киевской области произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров.
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Россия убила 616 украинских детей, – Офис генпрокурора
05 апреля 2025, 14:19"Укрзализныця" возобновила еще ряд сервисов: детали
05 апреля 2025, 13:24Оккупанты ударили FPV-дронами по селу на Харьковщине: последствия
05 апреля 2025, 12:57Россияне обстреляли громаду на Днепропетровщине: пострадала женщина и ребенок
05 апреля 2025, 12:22На Харьковщине грузовик подорвался на взрывчатке: тяжело ранен водитель
05 апреля 2025, 11:51Силы ПВО сбили 51 российский беспилотник, еще 31 – локационно потерян
05 апреля 2025, 11:12В Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских атак 4 апреля
05 апреля 2025, 10:47В Киевской области в результате падения обломков беспилотника поврежден дом
05 апреля 2025, 10:19Атаки на Кривой Рог 4 апреля: 19 погибших и 68 пострадавших
05 апреля 2025, 09:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине