Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции

Президент, как и требует закон, ответил на петицию об увольнении Татарова. Но ответил так, что ни у кого не осталось сомнений – ни в продолжении работы этого одиозного заместителя главы ОП на Банковой, ни в бессмысленности существования инструмента петиций как такового

Президент, как и требует закон, ответил на петицию об увольнении Татарова. Но ответил так, что ни у кого не осталось сомнений – ни в продолжении работы этого одиозного заместителя главы ОП на Банковой, ни в бессмысленности существования инструмента петиций как такового

Ожидая ответа главы государства тем 25 тысячам украинцев, которые требовали отставки заместителя Андрея Ермака Олега Татарова, RegioNews вспомнил, как же Владимир Зеленский реагировал на подобные петиции раньше. Вспомнил - и сделал неутешительные выводы.

Ответ, который похож на отписку

26 марта текущего года "гражданин В. В. Шабунин", более известный как председатель правления Центра противодействия коррупции, зарегистрировал на официальном интернет-представительстве президента Украины петицию, название которой говорило само за себя: "Немедленно уволить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского". Петиция ожидаемо (тема Татарова была у всех на устах еще с конца прошлого года) набрала 25 тысяч подписей, и автор с подписантами стали ожидать реакции главы государства.

6 июля, наконец, случилось. Что же ответил 25 890 лицам, поддержавшим требование Шабунина, Владимир Зеленский? "Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины", - речь шла в президентском ответе.

Неожиданно. Смело. Даже вызывающе. Если же серьезно, то об этом общество, в частности, антитатаровская его часть, об основах правового порядка в Украине догадывалось и раньше, до цитирования Зеленским 19-й статьи. Впрочем, ответ здесь вполне очевиден, хоть и невысказан прямо – мол, Татарова я увольнять не буду, а заставить вы меня не можете, потому что это - незаконно.

Впрочем, если открыть Положение об Офисе президента, утвержденное подписью самого Зеленского 25 июня 2019 года, то в пункте 9 этого указа четко и недвусмысленно сказано: "Руководитель Офиса Президента Украины, его заместители, Первый помощник Президента Украины, советники Президента Украины, советники - уполномоченные Президента Украины, Пресс-секретарь Президента Украины, представители Президента Украины назначаются на должности на срок полномочий Президента Украины и освобождаются от должностей Президентом Украины". Татаров Олег Юрьевич же, как известно, является именно заместителем руководителя Офиса президента. Поэтому никакой законодательной проблемы не существует.

Но Татаров - не уволен. Как не были уволены и другие работники из здания на Банковой, отставки которых требовала общественность. Поэтому давайте вспомним, как действующий президент отвечал на эти петиции.

Теплая компания: Богдан, Ермак и…

Первым под горячую руку украинцев попал глава еще Администрации президента Зеленского Андрей Богдан. Две петиции с фактически одинаковыми требованиями – отставки Богдана – были зарегистрированы 23 мая 2019 года. Причиной их появления был люстрационный закон "Об очищении власти": Богдан работал в Кабмине Николая Азарова заместителем министра Кабинета министров – Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

И 6 июня президент уже дал ответ на первую петицию, ту самую, которая набрала необходимые 25 тысяч за одни сутки (а всего подписание ее остановилось на показателе 33 228). Ответ был прост и пуст, ибо заключался он в цитировании первых пунктов действующего на тот момент Положения об Администрации президента.

Вторую антибогдановскую петицию Зеленский прокомментировал аж 6 августа – и сделал это в весьма своеобразном формате, заявив, что он уже уволил Богдана с должности главы АП. И это была чистая правда, потому что на тот момент уже функционировал Офис президента, главой которого Зеленский и назначил (собственно, переназначил) Андрея Богдана. Как говорили в одном советском фильме - "ловкость рук и никакого мошенства".

1 апреля 2020 года на странице петиций появилось требование освободить от должности преемника Богдана - Андрея Ермака. Здесь претензией была подпись новоназначенного (с 11 февраля на посту) под созданием так называемого Консультативного совета в рамках минской ТКГ. Авторы петиции упрекали главу ОП, что этим документом он фактически выводит "ДНР" и "ЛНР" в полноценную сторону минских переговоров, а Россия, наоборот – уходит из этой малоприятной для себя роли, превращаясь исключительно на посредника и "миротворца". Одним словом, зрада чистейшей воды.

Ответ Зеленского, в отличие от предыдущих (и последующих), не ограничивался цитированием действующего отечественного законодательства. Президент заявил, что подписанный Ермаком документ "носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО", "не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ" и вообще "не является международным договором". Поэтому зрада отменяется - увольнять Ермака нет оснований.

Но есть еще один человек в Офисе президента, отставки которого неоднократно жаждали в петициях отдельные украинцы. Это - сам Владимир Зеленский. Первая петиция, созданная еще 22 мая 2019-го (инаугурация Зеленского, напомним, состоялась 20-го), была достаточно декларативной – "Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев", "Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров", "первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей", "Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти" и все такое. Впрочем, эта петиция вошла в историю, поскольку она до сих пор является рекордной по количеству подписей – 60 189.

В ответ на эту петицию (произошло это 6 июня, как и в случае с петицией об отставке Богдана) Зеленский процитировал 108-ю статью Конституции, заявив, что пункты 1, 2 и 4 (добровольная отставка, неспособность выполнять обязанности по состоянию здоровья и смерть) отпадают автоматически, а вот насчет пункта 3 – импичмента - обращайтесь в Верховную Раду.

Вторая петиция с требованием отставки президента появилась через год и имела в себе конкретное обвинение: вы, мол, господин Зеленский, обещали перед выборами, в прямом телеэфире, подать в отставку в случае нарушения законодательства, а тут вы заявляете, что не внесли в свою декларацию 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ. Так что, будьте добры, сдержите свое слово.

Зеленский и тут выкрутился, но уже не цитированием законов и подзаконных актов, а объяснением: я, мол, обещал уйти в отставку в случае сознательного нарушения, а это была простая ошибка, которую после обнаружения тут же и исправили. Поэтому "принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется".

Тему петиций закрыто?

И вот - Татаров. Как видим, ни одного из тех, кого общественность требовала уволить, Зеленский не уволил. Точнее, Богдана он таки выгнал с Банковой, однако вовсе не из-за петиции. И Ермака с Татаровым когда-то выгонит, но последним, о чем будет думать в тот момент президент, будет соответствующая петиция.

О том, что Зеленскому нужен личный комфорт (а, значит, удобные люди под рукой), говорил еще отставленный – и, соответственно, обиженный, что бы он там не отрицал – Богдан. Впрочем, кто из нас (особенно когда ты руководитель, да еще и такой непростой организации, как государство Украина) не любит удобного окружения. Проблема в другом. В том, что ради собственного комфорта Зеленский готов если не на все, то на многое. Например, упрямо закрывать глаза на вредность и токсичность некоторых персонажей в своем близком окружении. И ответы на петиции являются прекрасным иллюстративным материалом - Зеленский просто игнорирует их, а иногда откровенно насмехается (как в случае с "увольнением Богдана").

Конечно, любому комфорту есть свой предел. И может так случиться, что рано или поздно Зеленскому придется увольнять Татарова или даже Ермака. Если, скажем, под угрозой будет его, Зеленского, второй президентский срок. Впрочем, как видим, с токсичным и подсанкционным в США олигархом Игорем Коломойским президент преспокойно существует в одном временном пространстве, для "отмазки" имитируя борьбу с олигархами в целом соответствующим законом (за который голосуют даже приближенные к олигархам, того же Коломойского, депутаты, что само по себе является показательным).

Но даже если это и произойдет – главный вывод из всей этой истории мы имеем уже сейчас. Зеленский не считает институт петиций никакой попыткой прямого диалога общества с властью. Что как-то странно выглядит на фоне тех бравурных заявлений о необходимости прямого народовластия, которыми прикрывался его же президентский законопроект о референдуме.

Кстати, в том самом нашумевшем интервью 1+1, где президент признал существование плана по задержанию "вагнеровцев", Зеленский затронул и тему харьковской "Санта-Барбары" с переименованием проспекта Георгия Жукова в Петра Григоренко, вокруг которого до сих пор (несмотря на действующий закон о декоммунизации) выплясывает с бубном Харьковский городской совет. В его ответе, помимо привычного "для пенсионеров он – Маршал Победы", был и другой момент. Президент заявил, что этот проспект обязательно переименуют – когда-то потом, когда к главе города придет активная харьковская молодежь, которая захочет дать улице другое, более современное название.

Итак, своим отношением к петициям, особенно в отношении таких скандальных персонажей, как Татаров, Зеленский четко дал понять и цену его отношению к этой форме народовластия, и цену его собственным словам о "когда-то". Похоже, единственное, чем руководствуется шестой президент Украины на своем посту – действительно исключительно собственный комфорт и желание победить на следующих президентских выборах. Совсем не обращая внимания на какие-то там требования…