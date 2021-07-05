От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками

Идея отправить курсанток на парад ко Дню Независимости в юбках и на каблуках вызвала бурную реакцию как в соцсетях, так и среди политиков

Идея отправить курсанток на парад ко Дню Независимости в юбках и на каблуках вызвала бурную реакцию как в соцсетях, так и среди политиков

Фото: armyinform.com.ua

В Украине уже началась подготовка к военному параду на День Независимости. RegioNews наблюдал за развитием первого, но, вероятно, далеко не последнего скандала, сопровождающего эту подготовку.

Что привезут из Черниговщины на Крещатик

Несмотря на то, что до Дня Независимости еще более полутора месяцев, военные уже начали подготовку к параду на 30-летний юбилей украинской независимости. Подготовка проходит на аэродроме "Певцы" под Черниговом. В подготовке принимают участие более тысячи военных, а также около 300 единиц техники.

Киевляне и гости столицы вживую увидят артиллерийскую технику, военные (в частности, санитарные) автомобили, системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, на параде будут представлены и новинки, которые только что были приняты на вооружение Вооруженных сил Украины.

В министерстве обороны рассказали о деталях подготовки. Военнослужащие живут в палаточном городке, состоящем из полусотни соответствующих "домиков". С бытовыми удобствами и питанием проблем нет – банно-прачечные комплексы, свежие овощи-фрукты. Даже матчи футбольного чемпионата Европы можно посмотреть в автомобильном клубе.

Итак, тренировки под Черниговом будут проходить до начала августа, а после этого процесс подготовки к параду переместится в столицу – на взлетную полосу "Антонова".

Скандал на каблуках

Впрочем, в этом подготовительном процессе уже не обошлось без громкого скандала. И причиной его стала обувь, в которой должны были шагать по Крещатику курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В отличие от 2020 года, женщины-военнослужащие по плану должны были быть в парадной форме и, что самое главное, в туфлях на каблуках.

Фоторепортаж с тренировок моментально возмутил соцсети. Общественная организация "Женское ветеранское движение" раскритиковала такое решение, назвав его "советским мышлением" и призвав "прекратить издевательства". Обвинения касались двух аспектов - практического и сексистского. С одной стороны, каблуки ругали за неудобство и даже вред во время постоянных тренировок строевого шага. С другой – женщины возмущались, что их роль в армии снова сводят к штабным работницам, тогда как в российско-украинской войне женщины участвуют наравне с мужчинами.

На facebook-странице Минобороны устроили такой флешмоб, что тамошние СММники даже закрыли возможность для комментирования. Но одним соцсетевым возмущением история не ограничилась. Парадные каблуки заметили народные депутаты и поиздевались над министром обороны Андреем Тараном по полной, принеся ему на следующий день в правительственную ложу зала заседаний парламента женскую обувь с намеком попробовать самому помаршировать в ней.

Сопредседатель фракции " ЄС" Ирина Геращенко даже пообещала подготовить запрос к Владимиру Зеленскому, как Верховному главнокомандующему. Сама Геращенко тоже попала в небольшой скандал, потому что ей напомнили, что такая парадная форма женщин-военнослужащих была принята еще при президентстве лидера "Євросолідарності" Петра Порошенко. На что сопредседатель фракции "ЄС" ответила, что приказ о парадной форме не означает обязательное ее использование на параде. Так что эта часть скандала была закончена, но сама история с каблуками продолжилась.

Против таких издевательств над курсантками выступили женщины-министры, включая и вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Члены правительства заявили, что Минобороны должно изменить тип обуви (и одежды) на более удобный – то есть на такой, в котором женщины-военнослужащие были на параде-2020. Позже через нардепа от "Слуги народа" Марину Бардину министр Таран фактически сдался, заявив, что это можно считать неким "экспериментом" – мол, определили, что в таких туфлях будет неудобно, поэтому, возможно, и вернемся к удобным берцам.

Кроме самого фактора неудобства, была попытка разогнать тему хищения денег на этих туфлях – один из политологов опубликовал в Facebook пост (позже он был скрыт) с информацией о том, что якобы Минобороны потратило на эту обувь чуть ли не в десять раз больше средств, чем она стоит на самом деле. В военном ведомстве зато быстро отреагировали, объяснив, что туфли приобрели еще в 2020 году по цене 649,80 грн за пару.

Британия и матюки

Пока в Украине эта история постепенно подходила к своему логическому концу, она обрела новую жизнь за ее пределами. Влиятельное английское издание The Guardian посвятило украинским парадным каблукам большой материал, первое слово в названии которого звучало, как приговор – "Идиотизм".

Неожиданно в борьбу с возмущенными соцсетями и английским СМИ вступил скандальный советник Андрея Ермака и Леонида Кравчука, а также "комментатор всего, что касается нынешней власти" - Алексей Арестович. В присущем стиле, с использованием обсценной лексики Арестович отреагировал и на критику решения Минобороны, и на публикацию в The Guardian. А также заявил, что курсантки сами решили, что будут шагать по Крещатику в парадной форме – то есть в юбках и на каблуках. Позже данный пост был удален, но скриншоты, как известно, не горят. У Юрия Бирюкова же, который был советником министра обороны времен президентства Порошенко, своя правда по этому вопросу. Он написал, что курсантки, наоборот, поблагодарили за огласку и сообщили об изменениях в форме: "У курсанток забрали туфли и выдали полуботиночки на шнуровке".

В конце концов, история завершилась для ног курсанток благополучно, но скандал, который возник задолго до самого парада и фактически на ровном месте, сигнализирует о том, что до 24 августа нас ожидает еще не один неприятный сюрприз. И это только по военной составляющей юбилейного празднования Дня Независимости.