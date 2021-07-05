Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами

Ідея відправити курсанток на парад до Дня Незалежності у спідницях та на підборах викликала бурхливу реакцію як у соцмережах, так і серед політиків

Ідея відправити курсанток на парад до Дня Незалежності у спідницях та на підборах викликала бурхливу реакцію як у соцмережах, так і серед політиків

Фото: armyinform.com.ua

В Україні уже розпочалася підготовка до військового параду на День Незалежності. RegioNews спостерігав за розвитком першого, але, ймовірно, далеко не останнього скандалу, який супроводжує цю підготовку.

Що привезуть з Чернігівщини на Хрещатик

Попри те, що до Дня Незалежності ще більше півтора місяця, військові уже почали підготовку до параду на 30-річний ювілей української незалежності. Підготовка проходить на аеродромі "Півці" під Черніговом. У підготовці беруть участь більше тисячі військових, а також близько 300 одиниць техніки.

Кияни та гості столиці наживо побачать артилерійську техніку, військові (зокрема, санітарні) автомобілі, системи залпового вогню БМ-21 "Град". Крім того, на параді будуть представлені і новинки, які щойно були прийняті на озброєння Збройних сил України.

У міністерстві оборони розповіли про деталі підготовки. Військовослужбовці живуть у наметовому містечку, що складається із півсотні відповідних "будиночків". З побутовими зручностями та харчуваннями проблем немає – лазнево-пральні комплекси, свіжі овочі-фрукти. Навіть матчі футбольного чемпіонату Європи можна подивитися у автомобільному клубі.

Отже, тренування під Черніговом проходитимуть до початку серпня, а після цього процес підготовки до параду переміститься до столиці – на злітну полосу "Антонова".

Скандал на підборах

Втім, в цьому підготовчому процесі вже не обійшлося без гучного скандалу. І причиною його стало взуття, в якому мали крокувати Хрещатиком курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На відміну від 2020 року, жінки-військовослужбовиці за планом мали бути у парадній формі та, що найголовніше, у черевиках на підборах.

Фоторепортаж із тренувань моментально збурив соцмережі. Громадська організація "Жіночий ветеранський рух" розкритикувала таке рішення, назвавши його "радянським мисленням" і закликавши "припинити знущання". Звинувачення стосувалися двох аспектів – практичного і сексистського. З одного боку, підбори лаяли за незручність і навіть шкідливість під час постійних тренувань стройового кроку. З іншого – жінки обурювалися, що їхню роль у армії знову зводять до штабних працівниць, тоді як у російсько-українській війні жінки беруть участь нарівні із чоловіками.

На facebook-сторінці Міноборони влаштували такий флешмоб, що тамтешні СММники навіть закрили можливість для коментування. Але одним соцмережевим обуренням історія не обмежилася. Парадні підбори помітили народні депутати і познущалися із міністра оборони Андрія Тарана по повній, принісши йому на наступний день в урядову ложу зали засідань парламенту жіноче взуття з натяком спробувати самому помарширувати у ньому.

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко навіть пообіцяла підготувати запит до Володимира Зеленського, як Верховного головнокомандувача. Сама Геращенко теж втрапила у невеличкий скандал, бо їй нагадали, що така парадна форма жінок-військовослужбовиць була прийнята ще за президентства лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка. На що співголова фракції "ЄС" відповіла, що наказ про парадну форму не означає обов'язкове її використання на параді. Тож ця частина скандалу була закінчена, але сама історія з підборами продовжилася.

Проти таких знущань над курсантками виступили жінки-міністерки, включаючи й віце-прем'єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину. Членкині уряду заявили, що Міноборони має змінити тип взуття (і одягу) на зручніший – себто на такий, у якому жінки-військовослужбовиці були на параді-2020. Пізніше через нардепку від "Слуги народу" Марину Бардіну міністр Таран фактично здався, заявивши, що це можна вважати таким собі "експериментом" – мовляв, визначили, що у таких черевиках буде незручно, тож, можливо, і повернемося до зручних берців.

Крім самого фактору незручності, була спроба розігнати тему розкрадання грошей на цих туфлях – один із політологів опублікував у Facebook пост (пізніше він був прихований) з інформацією про те, що начебто Міноборони витратило на це взуття мало не удесятеро більші коштів, ніж воно коштує насправді. У військовому відомстві натомість швидко відреагували, пояснивши, що черевики придбали ще у 2020 році за ціною 649,80 грн за пару.

Британія і матюки

Поки в Україні ця історія поступово підходила до свого логічного кінця, вона знайшла нове життя за її межами. Впливове англійське видання The Guardian присвятило українським парадним підборам великий матеріал, перше слово в назві якого звучало, як вирок – "Ідіотизм".

Несподівано у боротьбу із обуреними соцмережами і англійським ЗМІ вступив скандальний радник Андрія Єрмака і Леоніда Кравчука, а також "коментатор усього, що стосується нинішньої влади" - Олексій Арестович. У притаманному стилі, з використанням обсценної лексики Арестович відреагував і на критику рішення Міноборони, і на публікацію в The Guardian. А також заявив, що курсантки самі вирішили, що будуть крокувати по Хрещатику у парадній формі – тобто у спідницях та на підборах. Пізніше даний пост був видалений, але скріншоти, як відомо, не горять. У Юрія Бірюкова ж, який був радником міністра оборони часів президентства Порошенка, своя правда з цього питання. Він написав, що курсантки, навпаки, подякували за розголос та повідомили про зміни у формі: "У курсанток забрали туфлі і видали напівчобітки на шнурівці".

Зрештою, історія завершилася для ніг курсанток благополучно, але скандал, який виник задовго до самого параду і фактично на рівному місці, сигналізує про те, що до 24 серпня на нас очікує іще не один неприємний сюрприз. І це тільки щодо військової складової ювілейного святкування Дня Незалежності.