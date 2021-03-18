Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА

Кто-то пророчит новому руководителю Закарпатья долгое председательство, а кое-кто советует ему не расслабляться: мол, все зависит от прочности договоренностей между лидерами «Слуги народа» и локальной партии «Рідне Закарпаття»

Кто-то пророчит новому руководителю Закарпатья долгое председательство, а кое-кто советует ему не расслабляться: мол, все зависит от прочности договоренностей между лидерами «Слуги народа» и локальной партии «Рідне Закарпаття»

Юрист по специальности, Анатолий Полосков – третий глава Закарпатской ОГА, назначенный Владимиром Зеленским. Закарпатцы не спешат давать ему оценку как политику, поскольку в этой сфере он новичок, однако знают его как серьезного предпринимателя и неплохого винодела: начиная с 2000 года Полосков сделал карьеру от заместителя директора по правовым вопросам до руководителя винодельческого предприятия "Шато Чизай" на закарпатской Береговщине.

Не будучи уроженцем Закарпатья, он полюбил виноделие и твердо стал на его защиту, развитие и лоббирования интересов отрасли. Полосков является одним из инициаторов и разработчиков объединения легальных производителей продуктов питания и услуг "Дорога вина и вкуса Закарпатья", активно продвигает бренд закарпатского вина, гастрономии и туризма не только на рынке Украины, но и за рубежом, отстаивая легализацию и развитие малого виноделия. К слову, 25 сентября 2020 года прямо посреди виноградников "Шато Чизай" вблизи Берегово Зеленский сообщил о новом празднике в Украине – Дне виноградаря и винодела. Возможно, именно тогда решился вопрос не только об этом праздничном дне.

Полосков и должность

Кто-то предсказывает Полоскову долгое председательство, мол, Бог троицу любит. Впрочем, кое-кто советует ему не расслабляться, говоря, что все зависит от прочности договоренностей между лидерами "Слуги народа" и локальной партии "Рідне Закарпаття" (созданной под местные выборы-2020 закарпатскими нардепами-мажоритарщиками из группы "Довіра" Валерием Лунченко, Василием Петевкой, Робертом Горватом и Владиславом Поляком), представителем которой и есть Полосков.

Кстати, его кандидатуру рассматривали в Киеве еще в 2019 году. Тогда он даже прошел необходимые собеседования, но було не суждено: Зеленский сделал ставку на владельца кондитерского бизнеса из Мукачево Игоря Бондаренко, который руководил областью чуть больше пяти месяцев. Назначенный в апреле 2020-го Алексей Петров продержался на посту дольше – его освободили через девять месяцев. И если о Бондаренко можно сказать, что он канул в политическую Лету (по крайней мере, пока), то Петров, заняв должность главы Закарпатского облсовета, остался серьезным игроком на политической шахматной доске.

"Слуги народа", получив на выборах в облсовет, местные советы, глав ОТГ и основных городов региона результаты, отдаленные от тех, на которые рассчитывали, вынуждены были идти на уступки, чтобы иметь в облсовете какую-никакую поддержку. Так, в рамках кулуарных договоренностей с "Рідним Закарпаттям" Закарпатский облсовет остается за "СН", а Закарпатская ОГА - под протекторатом "РЗ".

Полосков и заместители

Собственно, Полосков был не единственным кандидатом от "Рідного Закарпаття" на должность главы ОГА. В частности, нардеп Лунченко имел планы относительно своего бизнес-партнера и по совместительству кума Мирослава Билецкого. Однако перевесил тот факт, что за Полосковым стояло более мощное международное лобби. Однако на общий расклад сил в регионе это не повлияет никоим образом, тем более что Билецкий недавно занял кресло первого заместителя главы ОГА, заменив генерала СБУ Олега Коцюбу, который является человеком действующего областного спикера Петрова.

Что касается других заместителей, то среди них есть двое "старожилов". Игорь Шинкарюк с октября 2019-го до августа 2020-го уже находился на должности заместителя главы Закарпатской ОГА (сначала Игоря Бондаренко, а затем и.о. главы Алексея Гетманенка). Остается также "под боком" главы ОГА Ольга Травина, назначенная на должность как человек Виктора Балоги еще во времена Бондаренко. Она работала начальницей управления экономики и стратегического планирования Ужгородского городского совета, однако вынуждена была покинуть эту должность из-за личного конфликта с мэром Ужгорода Богданом Андриивым. Подозревалась в создании, вместе с Балогой, схемы "освоения" денег ЕС вне закона - соответствующее расследование провели журналисты "Радио Свобода".

Назначение еще одного заместителя Иштвана Петрушки, который до этого возглавлял Береговскую РГА, возможно, и было неожиданным, но вполне логичным с точки зрения решения проблем венгерского нацменьшинства. Это назначение приветствовал даже министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Так, во время рабочей встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в январе этого года он заявил, что такое решение Полоскова бесспорно сделает двустороннее сотрудничество более эффективным и будет положительно влиять на общественно-политическую обстановку в регионе.

Полосков и его "киты"

Комментируя свое назначение, Полосков сказал, что уверенно принимает вызов и доверие президента. Среди направлений работы выделил главные, среди которых: борьба с COVID-19, в частности, обеспечение кислородом больниц; завершение реформы децентрализации; налаживание диалога с зарубежными партнерами; продолжение реализации программы "Большое строительство" и прочее. На двух направлениях – украино-венгерские отношения и борьба с коронавирусом - стоит остановиться более детально.

27 января Полосков и его заместитель Петрушка приняли участие в рабочей встрече руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Кулебы и Сийярто. О результатах переговоров Полосков рассказал в интервью изданию "Укринформ". Он, в частности, выразил убеждение, что история успеха Закарпатья в смысле украино-венгерских отношений уже начата. "У нас давно есть проекты, которые двигаются независимо от погоды в отношениях между странами. Это реконструкция Береговской больницы, также это активное и успешное сотрудничество с Венгерской экуменической службой, в рамках которой на днях одиннадцати областям Украины передали 50 современных аппаратов ИВЛ. А перед тем осенью венгры передали 50 аппаратов ИВЛ закарпатским больницам, которые борются с коронавирусом", - сказал глава ОГА.

Он заверил, что руководство области делает все, чтобы Береговская больница, которая является совместным проектом стран, была открыта в 2021 году в присутствии первых лиц Украины и Венгрии. Также, по словам Полоскова, во время встречи обсуждался вопрос реализации еще нескольких совместных инвестиционных проектов: строительство новых пунктов пропуска на границе с Венгрией, капитальный ремонт моста в пункте пропуска "Тиса", развитие дорожной инфраструктуры. Отдельно затронули вопрос канала Верке в городе Берегово, и Полосков подчеркнул, что этот проект является очень важным для общины, поскольку касается развития системы водоотведения и канализации. Поднимали вопросы защиты прав представителей венгерского нацменьшинства, реализацию проекта закарпатской полиции "Безопасное Закарпатье". Разумеется, реализация озвученных проектов – прекрасный шанс быть не только красноречивым, но стать тем, кто выполняет обещания.

По ситуации с коронавирусом, то Полоскову приходится усмирять третью волну, которая беспощадно нахлынула на Закарпатье. В течение последних трех недель в области фиксируется наибольшее количество летальных исходов среди больных COVID-19. К примеру, с 8 по 14 марта зафиксировано 100 смертей. С 8 марта область оказалась в красной зоне карантина, после введения которой медики фиксируют снижение количества заболеваний, однако нет стабилизации общей ситуации. Кроме того, в больницах - большой процент пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. По состоянию на 15 марта Закарпатье обеспечено кислородом на 72%. По информации главы области, до конца недели в четырех закарпатских больницах установят кислородные станции, что улучшит ситуацию с кислородом.

Стоит еще упомянуть, что Полосков первым из глав ОГА показательно сделал прививку от COVID-19. Накануне он писал в соцсети, что "пользуясь возможностью, без колебаний предоставил запрос на вакцинацию в случае наличия остатков вакцины для прививки" и призвал регистрироваться на иммунизацию, которая уже стартовала на Закарпатье.