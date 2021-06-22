Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем

Ивано-Франковск в ходе реформы децентрализации присоединил к своей новосозданной объединенной территориальной громаде почти два десятка сел, что обернулось серьезными расходами из городского бюджета и недовольством жителей областного центра

Ивано-Франковск в ходе реформы децентрализации присоединил к своей новосозданной объединенной территориальной громаде почти два десятка сел, что обернулось серьезными расходами из городского бюджета и недовольством жителей областного центра

Фото: mvk.if.ua

Чем на практике обернулся победный слоган "Свободы" и мэра Руслана Марцинкива о росте Ивано-Франковска, анализировал RegioNews.

Ивано-Франковск вырос. Но за чей счет?

Одним из месседжей, которыми оперировал на прошлогодних местных выборах штаб действующего франковского городского головы, была фраза о том, что "Ивано-Франковск вырос". На рекламных плоскостях эта фраза обычно не расшифровывалась – разве что на подобии инфографики, которая должна была б убеждать избирателей в том, что под мудрым руководством ВО "Свобода" и лично Руслана Марцинкива город богатеет и расцветает.

Впрочем, злые языки тут же отреагировали присвоением слогану совсем другого смысла – мол, Ивано-Франковск вырос только на карте, потому что в состав Ивано-Франковской городской объединенной территориальной громады было включено немало соседних сел. Впоследствии и сам мэр использовал эту фразу в контексте расширения подконтрольной ему территории. А территория эта действительно стала немаленькой - в состав ОТГ, кроме, собственно, Ивано-Франковска, теперь входят аж 18 сельских населенных пунктов. И если пять – Волчинец, Криховцы, Микитинцы, Угорники и Хрыплин – уже входили в состав территории городского совета Ивано-Франковска и по факту были вполне органичной частью областного центра (особенно два первых, границу между которыми и самим Франковском можно заметить разве что благодаря соответствующим дорожным знакам, если они есть), то остальные села были частью области, а тут вдруг оказались в составе городской ОТГ.

Во Франковске любят шутить, что после этого "периода роста" город переплюнул Париж – по крайней мере, по территории. Действительно, от самого северного населенного пункта ОТГ (Узин) до самого южного (Каменное) – более 32 километров. Если сравнить с Киевом, то такое же расстояние разделяет город Вышгород за северной окраиной столицы и село Чабаны на Одесской трассе. Поэтому можно говорить о том, что, по крайней мере, территориально Ивано-Франковск сравнялся с главным городом страны. Но сам по себе "рост" территории города франковцев не особенно пугал (если они его вообще заметили), аж пока дело не дошло до конкретных вещей – и конкретных денег.

Кто заказывал автобус на Тисменичаны?

После переизбрания городским властям пришлось начинать процесс не только формального, но и фактического присоединения новых территорий. Главным из маркеров этого присоединения - по крайней мере, для простых жителей сел – является развитая или хоть как-то существующая транспортная сеть. Поэтому на транспортной карте Ивано-Франковской ОТГ начали появляться новые маршруты коммунальных автобусов – таких же, которые курсируют и по улицам, собственно, города.

Жители сел, особенно в южной части ОТГ, почувствовали настоящее улучшение. Не только село Тисменичаны, которое расположено прямо на недавно отремонтированной дороге "на горы", получило целых два автобусных маршрута (у одного конечная в селе, другой едет еще в соседнее, последнее на границе ОТГ, Каменное), но и скромное Радча. Для примера – в самом Ивано-Франковске есть улицы, в частности, Хмельницкого и Максимовича, по которым курсирует один маршрут даже не автобуса, а "Богдана".

Кроме того, несмотря на почти одинаковые географические размеры, бюджет Ивано-Франковска значительно скромнее сметы украинской столицы. Поэтому для того, чтобы насытить села ОТГ городскими автобусными маршрутами, пришлось урезать, сократить и объединить часть маршрутов города. И с 1 апреля как минимум четыре маршрута отошли в вечность, а часть из сохранившихся продлили до ближайших сел, растянув их в расстоянии и времени и не всегда дополнив транспортный состав.

В мэрии, впрочем, бодро рапортовали о том, что все будет хорошо, есть стратегия развития общественного транспорта и, как заявил заместитель мэра Михаил Смушак, к 2025 году 90% всех маршрутов станут коммунальными. Однако жители города ситуацию с транспортом оценивали значительно прагматичнее и приземленнее – особенно на фоне того, что в начале апреля область продолжала находиться в "красной" карантинной зоне, а это означало и кучу транспортных ограничений, в частности, перевозку пассажиров только на сидячих местах.

Дорожный вопрос

Другой горячей темой, которую воленс-ноленс ощутили на себе жители Ивано-Франковска, стали дороги. Точнее, их ремонт. Как известно, в Украине сезон ремонта дорог и улиц начинается весной, когда вместе со снегом сходит и асфальт. Франковск здесь не исключение – на некоторых улицах качество дорожного покрытия оставляло желать лучшего.

Кроме того, никак не удавалось завершить обещанный Марцинкивом мегапроект соединения Южного и Северного бульваров. Последним дедлайном сам городской голова называл день города, который во Франковске празднуют в начале мая. Не сложилось. Открыли движение на соединенных бульварах всего за месяц – да и это было более похоже на советский стиль подгонки под дату: ведь ни тротуаров на обновленном мегабульваре, ни обещанной велодорожки, ни даже утверждения схемы движения соответствующей комиссией на момент фактического открытия движения (сам Марцинкив пафосно проехался по бульварам на собственном автомобиле) город не получил.

Отсюда в первый же день были зафиксированы массовые нарушения правил, поскольку к новым дорожным знакам водители просто не успели привыкнуть. А разметку на новой городской магистрали нанесли прямо на черновой слой асфальта. И при всем этом городской совет вынужден заботиться и о дорогах в селах, входящих в ОТГ – а это немалая копеечка. Только за последний месяц были объявлены тендеры на ремонт дорог в селах:

Угорники – 2,8 млн грн;

Подлужье -1,4 млн грн;

Драгомирчаны – 1,5 млн грн;

Колодеевка - 1,5 млн грн.

Итак, жители города, которые фактически безальтернативно отдали власть в городе в руки авторов слогана "Ивано-Франковск вырос", начали ощущать на собственном кармане и собственных автомобилях последствия этого роста. И они, эти последствия, франковцев откровенно не радуют.

А на шее как городской власти, так и жителей доброй половины (если не больше) города висят два моста на Пасечную – недостроенный новый и старый, который с каждым годом все больше изнашивается и в любой момент может вызвать настоящий транспортный коллапс. Впрочем, жителей сел Ивано-Франковской ОТГ это не смущает – они как раз никак не зависят от этой конструкции. Чего нельзя сказать о жителях областного центра…