Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов

Проиграв подсчет голосов в окружкоме, Александр Шевченко не остановился, пошел в суд, выиграл его, а затем и апелляцию. И добился отмены решений ОИК, которые, по его мнению, и отдали победу Василию Вирастюку

Проиграв подсчет голосов в окружкоме, Александр Шевченко не остановился, пошел в суд, выиграл его, а затем и апелляцию. И добился отмены решений ОИК, которые, по его мнению, и отдали победу Василию Вирастюку

Выборы в 87-м округе не завершились даже после объявления их результатов в ЦИК. Чем жила Надворная политическая, как один из кандидатов штурмовал франковский и львовский суды, а другой случайно подверг сомнению образование самого президента, наблюдал RegioNews.

Пять участков и два суда

Проиграв выборы, Александр Шевченко, как и обещал, не остановился. "Буковелец" отправился в суд - в Ивано-Франковский окружной админсуд (ОАСИФ), где оспаривал сразу два момента послевыборной гонки. Во-первых, решение окружной избирательной комиссии о том, что голосование на пяти участках было признано недействительными.

Объясним, почему Шевченко так хотел вернуть их в общую ведомость. Кандидат от "За майбутнє" еще до решения ОИК и объявления Центризбиркомом результатов голосования выложил в открытый доступ PDF-файлы с фотографиями протоколов всех участковых комиссий. Посмотрим, что было в тех протоколах, которые не стал учитывать окружком.

Участок 260025: Шевченко – 150, Вирастюк – 55

Участок 260028: Шевченко – 172, Вирастюк – 93

Участок 260515: Шевченко – 326, Вирастюк – 170

Участок 261027: Шевченко – 172, Вирастюк – 73

Участок 261030: Шевченко – 377, Вирастюк – 141

Разница на этих участках составляет, согласно обнародованным Шевченко протоколам, 665 голосов. В пользу него самого. Официальное же преимущество Вирастюка, зафиксированное ЦИК без этих пяти участков - 749 голосов. Как видим, от преимущества "слуги народа" не осталось почти ничего.

Окружной админсуд областного центра стал на сторону Шевченко и отменил решение ОИК о признании голосования на этих участках недействительными. Окружком подал апелляцию на это решение, причем в Восьмой апелляционный административный суд, который находится аж во Львове. И он, несмотря на ожидания окружной избирательной комиссии, подтвердил правильность решения суда первой инстанции. Скандальные участки пришлось учесть.

Но, как вы видите, их результата не хватило б для общей победы. Поэтому Шевченко, параллельно с борьбой за пять участков, подал в ОАСИФ еще один иск – о признании недействительным всего протокола с результатами выборов, подписанного ОИК №87. Как мы уже писали ранее, этот протокол был составлен после пересчета голосов на шести участках. А этот перерасчет привел к уменьшению результата Шевченко на 504 голоса.

Такая арифметика уже серьезно меняла ситуацию на 87-м округе. И опять окружной админсуд Ивано-Франковска стал на сторону "замайбутновца". Попытки ОИК отыграться во львовской апелляции, как и в случае с непризнанием результатов на шести участках, – провалились. Поэтому Центризбирком приказал окружной комиссии до 15 апреля представить новый протокол, с соответствующими уточнениями.

Впрочем, 14-го вечером, когда ОИК №87 таки собралась на заседание и подготовила уточненный протокол, Шевченко все равно оказался недовольным. На своей странице в Facebook он заявил, что его юристы уже назвали этот новый протокол противоправным, ибо тот "не учитывает многочисленные решения судов". Следовательно, даже после судебной волокиты и пересчета голосов история с выборами в Надворной не завершается. По крайней мере, для одного из претендентов на мандат.

Хорошие спортсмены, плохие юристы, неприятные рейтинги

А что же другой претендент - тот, который уже успел примерить на себя лавры победителя? Активность Василия Вирастюка прогнозируемо упала практически до нуля, в соцсетях его страница перестала генерировать хоть какие-то новости. Зато почти-нардеп отметился ярким пассажем в интервью "Украинским новостям".

Отвечая на вопрос, логичным ли является то, что спортсмены и шоумены идут в парламент вместо политиков и юристов, Вирастюк резко ответил: "Иногда из спортсменов выходят политики гораздо лучше, чем из профессиональных юристов или еще кого-то". Мол, они как раз живут по честным правилам. Стандартный ответ на провокационный вопрос – и все бы ничего, если бы не маленький нюанс.

Дело в том, что неофициальный лидер партии, от которой баллотировался Вирастюк в народные депутаты, как известно, "в 1995-2000 гг. учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", получил квалификацию юриста". Цитата из официального сайта президента Владимира Зеленского. Конечно же, господину Василию острые на язык украинские пользователи соцсетей очень быстро это припомнили. Поэтому, еще не получив желанного удостоверения народного депутата, Вирастюк уже вляпался в первый небольшой скандальчик.

Другой неприятностью стали свежие результаты социологических опросов группы "Рейтинг". Согласно им, на 87-м округе:

- Шевченко доверяют 55% опрошенных, Кошулинскому – 40%, Вирастюку – всего 30%;

- считают, что победил Шевченко - 38%, Вирастюк – 25%, Кошулинский – 10%;

- верят в значительные фальсификации на выборах 33%, в незначительные – 16%, в то, что их не было – 23%;

- в фальсификациях в пользу Вирастюка уверены 30%, а на пользу Шевченко – только 16%.

И главный социологический показатель общественных настроений, который должен был бы окончательно расстроить кандидата от "Слуги народа", если бы тот обращал внимания на такие вещи – если бы в ближайшее воскресенье состоялись перевыборы с теми же кандидатами, то результат был бы следующий:

- Шевченко – 43,3%;

- Кошулинский – 26,7%;

- Вирастюк – 23,9%.

Кстати, перевыборы в округе №87, согласно той же социологии, поддерживают 49% опрошенных. И не только они. 14 апреля глава партии "За майбутнє" (которая и выдвигала Шевченко на довыборах) Игорь Палица призвал коллег-нардепов, ЦИК и президента провести перевыборы на 87-м округе.

В итоге история погони за буковельсько-надворнянским мандатом продолжается. Кстати, Шевченко параллельно с победами в судах одержал еще одну победу – Ивано-Франковскую область вывели из "красной" карантинной зоны сразу в "желтую", и это позволило официально открыть для всех желающих "Буковель". Так с руки ли ему, вдохновенному победой над коронавирусом и локдаунами, останавливаться перед какой-то окружной комиссией? Покажет время. И Центризбирком. Или – по привычной схеме – судебные инстанции.