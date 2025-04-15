Иллюстративное фото

В Украине могут подорожать некоторые виды мяса. Это связано, в частности, с приближением пасхальных и майских праздников

Об этом сообщает Главред, передает RegioNews.

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в Украине мясо дорожает, поскольку цена на зерновую группу достаточно высока. Эксперт добавил, что особенно выделяющаяся говядина - это в Украине "премиальный вид мяса", который всегда стоил дороже других. Это связано с тем, что у нас не так много говядины производят. В частности, потому что нет культуры ее потребления.

Украинцы больше ориентированы на курятину и свинину, объяснил эксперт. Поэтому цены на говядину будут стабильны в ближайшее время. Цены на этот вид мяса будут зависеть от урожая, цены на зерно, из которого производятся корма.

В то же время, говорить о снижении стоимости свинины и говядины тоже не стоит. По словам эксперта, в пик праздников (пасхальных и майских) эти виды мяса могут даже вырасти в цене около 10%.

Напомним, в Украине резко подорожала капуста прошлого урожая. Стоимость в среднем в 6 раз выше, чем в этот же период в прошлом году. При этом аналитики считают, что цена еще может расти.