Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию

Как шутят знающие люди, из любых политпроектов, которые до сих пор организовывал Борис Колесников, все равно и очень быстро выходила та же Партия регионов

Как шутят знающие люди, из любых политпроектов, которые до сих пор организовывал Борис Колесников, все равно и очень быстро выходила та же Партия регионов

opposition.com.ua

Полку новых украинских партий прибыло, что стало определенной политической сенсацией последних праздничных дней. Точнее, презентация данной партии еще впереди: ее учредительный съезд запланирован приблизительно на конец мая – начало июня

Однако у этого политического проекта уже есть конкретное название, более-менее понятные цели, задачи и ориентиры по ареалу своего распространения, а главное – есть лидер. И это не какое-то там "новое лицо", мода на что в Украине явно подошла к концу, а хорошо известный в стране политик. А именно: нардеп нескольких созывов от Партии регионов и от "Оппозиционного блока", а также бывший вице-премьер по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 и экс-министр инфраструктуры Борис Колесников.

Будет такая партия

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина – наш дом". Его основная идея – собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей, и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить", - заявил в комментарии "Радио Свобода" сам Колесников.

Тем самым прямо подтвердил, что кроме бизнеса, хоккея и благотворительности его все же интересует возвращение в большую политику. Понятное дело, что его будущая партия, стремящаяся, конечно же, преодолеть проходной барьер на следующих парламентских выборах, дефицита в финансовых ресурсах иметь, скорее всего, не будет. Ведь сам Борис Викторович является крупным предпринимателем.

Плюс имеет достаточное количество небедных товарищей и друзей, один из которых – самый богатый украинец Ринат Ахметов, обладающий к тому же серьезным медиаресурсом. Правда, Ринат Леонидович тут же публично отреагировал на подобные предположения словами: "Никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду".

А вот что касается сугубо организационных ресурсов нового политпроекта, то в решении такого уравнения - еще слишком много неизвестных. Кстати, в своем комментарии журналистам Колесников также в общих чертах назвал возможный состав будущих однопартийцев: "У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из Партии регионов – несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде. Относительно потенциальных избирателей, то они у нас есть везде: где-то больше, где-то - меньше. Но везде, от студенчества до пенсионеров". Впрочем, даже такой минимум озвученной Колесниковым информации говорит о многом.

Три первых вывода

Во-первых, вполне очевидно, что тот же Львов, Луцк или Винница были названы им просто для широты географии – ни на западе, ни в центре страны любой проект экс-"регионалов" не взлетает априори. Зато восточные и южные области в планах организаторов политической силы "Украина – наш дом", по всей видимости, должны действительно стать ее базовыми регионами.

Во-вторых, у Колесникова и его пока неназванных соратников – явная ставка на ту очень широкую часть украинских избирателей, разочаровавшихся своим предыдущим выбором в пользу "новых лиц", олицетворением которых являются как правящая в стране партия "Слуга народа", так и сам ее фактический лидер, президент Владимир Зеленский.

То есть буквально с каждым днем все больше украинцев приходят к выводу, что одной политической новизной, как говориться, "сыт не будешь" – нужен профессионализм в государственном управлении с соответствующим успешным опытом. И удовлетворение данного свежего общественного запроса действительно станет одной из магистральных тем политической конкуренции за голоса электората в самое ближайшее время.

Тем не менее, народная усталость от старых партий, сумевших сохранить свои позиции в Верховной Раде после выборов-2019, никуда не улетучилась. И это, в-третьих. Более того, многим порядком надоела вся эта заидеологизированная возня вокруг продолжающейся "битвы за геополитику", на двух полюсах которой – "Європейська солідарність" бывшего президента Петра Порошенко и ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

При этом людей реально интересует совсем другое – какие у них зарплаты и пенсии, как справиться с ростом коммунальных тарифов и цен на самое необходимое, как быть с безработицей и проблемами в сфере здравоохранения, обострившимися во время нынешней коронавирусной пандемии и ее постоянными локдаунами, и тому подобное.

Одним словом, украинцы хотят элементарного решения насущных проблем по повышению собственного благосостояния, а не каких-то виртуальных внешнеполитических свершений, которые, как известно, "на хлеб не намажешь". Но сможет ли "Украина – наш дом" Колесникова предложить что-то реальное и конкретное в этом направлении – тот еще вопрос.

Путем Тигипко и "Нашего края"

По большому счету, уже на самом старте политическая сила Колесникова не дает электорату ничего нового, а идет давно проверенным и не совсем успешным путем. К тому же, как шутят знающие люди, из любых политпроектов, которые до сих пор организовывал Борис Викторович, все равно и очень быстро выходила та же Партия регионов. Во всех смыслах, только в профиль.

Также напрашиваются другие аналогичные "истории успеха". В 2014 году Сергей Тигипко уже пытался создать похожий проект на развалинах, опять же, ПР. В "Сильной Украине" объединились несколько десятков известных людей и всяческих региональных лидеров, но на внеочередных выборах в парламент барьер в 5% преодолен не был, о партии Тигипко вскорости просто забыли, а ее активные участники разбежались, кто куда.

В 2015-м партия "Наш край", также созданная бывшими "регионалами", пыталась также объединить региональных лидеров со всей Украины под одной вывеской, правда, это делалось под местные выборы. Тогда в политсиле заявляли, что им удалось "мобилизировать" свыше 60 мэров со всех украинских областей. Отчасти эта ставка сработала, и местные выборы-2015 благодаря админресурсу, негласно спущенному тогда Банковой, и личной харизме отдельных участников проекта партия прошла более-менее нормально.

По количеству депутатов в местных органах власти по результатам выборов "Наш край" занял почетное третье место (10,14 % от всех). Однако говорить о серьезных успехах в масштабах страны не приходится. Ведь уже на досрочных парламентских выборах летом 2019 года нардепами от "Нашего края" стали только три партийных представителя: Антон Киссе, Валерий Давыденко и Сергей Шахов.

Так что пока загадкой остается то, что именно сможет предложить Колесников и его единомышленники в качестве фундамента новой партии. Ведь региональная элита наиболее заинтересована только в одном – сохранении своей власти на местах. И максимум, что светило "Украине – наш дом" при таких раскладах, – провести на следующих выборах в Верховную Раду (как это произошло с провальными для "Оппоблока" выборами-2019) несколько местных лидеров по мажоритарным округам.

Если б не "проклятый" новый Избирательный кодекс, по которому будущие парламентские выборы будут происходить по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. То есть в Раду попадут только партии, преодолевшие пятипроцентный общенациональный барьер.