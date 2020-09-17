Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы

Согласно решению ЦИК, в большинстве прифронтовых ОТГ Донбасса местные выборы-2020 не состоятся. Но это не относится к Бахмуту, где уже 30 лет мэрствует бессменный Алексей Рева

Согласно решению ЦИК, в большинстве прифронтовых ОТГ Донбасса местные выборы-2020 не состоятся. Но это не относится к Бахмуту, где уже 30 лет мэрствует бессменный Алексей Рева

Фото: Facebook

Город Бахмут (бывший Артемовск) имел стратегическое значение в российских планах блицкрига по захвату Донбасса весной-летом 2014 года. На Артемовской танковой базе в тот период хранилось 260 танков Т-64, Т-80 и Т-72, 270 БТР, 227 БМП и 129 БРМ-1К. В случае захвата этой базы бандам Гиркина даже не было бы смысла придумывать легенды о "выкопанных из шахт Донбасса танках", ведь захваченной бронетехники хватило бы на целую армию боевиков. К счастью, в 2014-м воины ВСУ, охранявшие военно-стратегический объект, успешно отразили пять штурмов российских наемников. Сегодня танковой базы в Бахмуте уже нет, однако вопрос о власти в прифронтовом городе по-прежнему остается важным фактором не только регионального значения.

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Больше чем Лукашенко

Даже для консервативного Донбасса пример беспрерывного мэрства Алексея Ревы уникален. Нынешний градоначальник впервые возглавил бывший Артемовск еще в 1990-м и с тех пор уже тридцать лет управляет Бахмутом — это национальный рекорд Украины. Рева умудрился пережить правление пяти президентов Украины и 15 руководителей Донецкой области. И пока на пенсию 67-летний бургомистр идти не собирается. На местных выборах шансы Ревы в очередной раз стать мэром Бахмута оцениваются весьма высоко.

При этом в его биографии есть факты, которые могли фатально сказаться на его политической карьере. Весной 2014 года со здания Артемовского горсовета с согласия мэра сняли флаг Украины и подняли "флаг ДНР". Позже Рева так объяснил свое поведение: "Что жителям важнее – флаг или спокойствие в городе?".

После ультиматума, поставленного главарем горловских боевиков Игорем Безлером, мэр и вовсе покинул родной город. Сам Рева объяснил свое бегство в Киев состоянием здоровья: "После того, как меня Безлер предупредил, что у меня трое суток, я выехал в Киев. У меня была три года назад операция очень серьезная, потому вновь прошел курс лечения. Я все время был на связи с администрацией президента, с Турчиновым, Аваковым, Пашинским". Вернулся Рева в освобожденный Артемовск только в сентябре 2014 года.

Потрясающее политическое долголетие бахмутского градоначальника во многом объясняется его умением оперативно переходить на сторону победителя. Бывший "регионал" еще в 2014-м был резким противником сноса памятников Ленину, но уже в 2015-м в Бахмуте без особых эксцессов демонтировали памятники и Ленину, и Артему.

Во время последней президентской гонки Рева открыто поддерживал Петра Порошенко, но как только пятый президент потерял власть, стремительно наладил отношения с ЗеКомандой. На выборы мэра Рева формально идет как самовыдвиженец, но всем хорошо известно, что городской голова получил благословение от действующей власти, а в Бахмутский горсовет его люди идут под знаменем "Слуги народа".

Вендетта по-бахмутски

Несмотря на то, что Алексей Рева считается главным фаворитом местной предвыборной гонки, у него есть серьезный оппонент. Все-таки несмотря на свою популярность, не всем жителям Бахмута нравится тридцатилетнее правление клана Ревы, который превратил самый древний город Донетчины (был основан в 1571 году) фактически в свою феодальную вотчину.

Одним из оппонентов Ревы еще с довоенного времени стали братья Клюевы, которые во времена президентства Януковича, были тогда еще в Артемовске, наверное, наиболее могущественными. На пост мэра от группы Клюевых этой осенью, скорее всего, баллотировался бы бывший гендиректор машиностроительного завода "Вистек" Ордаш Дадашов. Однако еще год назад СБУ провела в его офисе обыски в рамках дела о финансировании "ДНР", и сегодня бывшему депутату Донецкого облсовета явно не до выборов.

А знаменем региональной оппозиции стал депутат местного горсовета Валерий Слесарев - сын известного в городе предпринимателя Валерия Слесарева, которого в 1990-е называли в числе самых авторитетных людей Артемовска. Слесарев-старший на заре 90-х, говорят, серьезно конфликтовал с Ревой, а потом был жестоко убит. Так что выход на авансцену Слесарева-младшего можно считать попыткой своеобразной политической вендетты.

На фото: Валерий Слесарев

Слесарев формально идет от ОПЗЖ, но, по данным местных политэкспертов, он фактически сам формировал список кандидатов в горсовет, в который попали даже люди с патриотическими взглядами. По всей видимости, Слесарев проиграет-таки Реве борьбу за пост бахмутского мэра, но под знаменем ОПЗЖ вполне может создать свое большинство в горсовете. Так что в случае победы новая каденция Ревы впервые может стать для бахмутского патриарха борьбой за политическое выживание.

Также имеют шансы провести своих депутатов в горсовет местные отделения партий "Европейская солидарность" и Шария. Как бы то ни было, но новый горсовет может стать ареной реальной политической борьбы, что после тридцатилетнего автократического правления Ревы станет несомненным шагом вперед в современной истории Бахмута.

Напомним, что согласно решению ЦИК, в большинстве других прифронтовых ОТГ Донбасса местные выборы не состоятся. В Донецкой области в их число попали Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская и Марьинская городские ОТГ. В СНБО это объяснили невозможностью обеспечения там полной безопасности во время голосования.

Недавно глава Центризбиркома Олег Диденко допустил, что в этих объединенных громадах местные выборы могут состояться уже весной 2021 года. Понятно, что определяющим фактором здесь будет ситуация на линии фронта. Однако сегодняшние тенденции со взрывами, обстрелами и потерями сил ООС наглядно свидетельствуют, что до реального, а не бумажного перемирия на донбасском фронте еще очень и очень далеко.