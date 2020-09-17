Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви

Згідно з рішенням ЦВК, у більшості прифронтових ОТГ Донбасу місцеві вибори-2020 не відбудуться. Але це не стосується Бахмута, де вже 30 років мерствує беззмінний Олексій Рева

Згідно з рішенням ЦВК, у більшості прифронтових ОТГ Донбасу місцеві вибори-2020 не відбудуться. Але це не стосується Бахмута, де вже 30 років мерствує беззмінний Олексій Рева

Фото: Facebook

Місто Бахмут (колишній Артемівськ) мало стратегічне значення в російських планах бліцкригу по захопленню Донбасу навесні-влітку 2014 року. На Артемівській танковій базі в той період зберігалося 260 танків Т-64, Т-80 і Т-72, 270 БТР, 227 БМП і 129 БРМ-1К. У разі захоплення цієї бази бандам Гіркіна навіть не було б сенсу придумувати легенди про "викопані з шахт Донбасу танки", адже захопленої бронетехніки вистачило б на цілу армію бойовиків. На щастя, в 2014-му воїни ВСУ, які охороняли військово-стратегічний об'єкт, успішно відбили п'ять штурмів російських найманців. Сьогодні танкової бази в Бахмуті вже немає, однак питання про владу в прифронтовому місті залишається важливим фактором не тільки регіонального значення.

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Більше ніж Лукашенко

Навіть для консервативного Донбасу приклад безперервного мерства Олексія Реви унікальний. Нинішній градоначальник вперше очолив колишній Артемівськ ще в 1990-му і з того часу вже тридцять років керує Бахмутом — це національний рекорд України. Рева примудрився пережити правління п'яти президентів України і 15 очільників Донецької області. І поки на пенсію 67-річний бургомістр йти не збирається. На місцевих виборах шанси Реви в черговий раз стати мером Бахмута оцінюються дуже високо.

При цьому в його біографії є факти, які могли фатально позначитися на його політичній кар'єрі. Навесні 2014 року з будівлі Артемівської міськради за згодою мера зняли прапор України підняли прапор ДНР". Пізніше Рева так пояснив свою поведінку: "Що жителям важливіше – прапор чи спокій в місті?".

Після ультиматуму, поставленого ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером, мер і зовсім покинув рідне місто. Сам Рева пояснив свою втечу в Київ станом здоров'я: "Після того, як мене Безлер попередив, що у мене три доби, я виїхав до Києва. У мене була три роки тому операція дуже серйозна, тому знову пройшов курс лікування. Я весь час був на зв'язку з адміністрацією президента, з Турчиновим, Аваковим, Пашинським". Повернувся Рева в звільнений Артемівськ тільки у вересні 2014 року.

Приголомшливе політичне довголіття бахмутського градоначальника багато в чому пояснюється його вмінням оперативно переходити на бік переможця. Колишній "регіонал" ще в 2014-му був різким противником знесення пам'ятників Леніну, але вже в 2015-му в Бахмуті без особливих ексцесів демонтували пам'ятники Леніну, і Артему.

Під час останніх президентських перегонів Рева відкрито підтримував Петра Порошенка, але як тільки п'ятий президент втратив владу, стрімко налагодив відносини з ЗеКомандою. На вибори мера Рева формально йде як самовисуванець, але всім добре відомо, що міський голова отримав благословення від чинної влади, а до Бахмутівської міськради його люди йдуть під прапором "Слуги народу".

Вендета по-бахмутівські

Попри те, що Олексій Рева вважається головним фаворитом місцевої передвиборної гонки, у нього є серйозний опонент. Все-таки попри свою популярність, не всім жителям Бахмута подобається тридцятирічне правління клану Реви, який перетворив найдавніше місто Донеччини (було засновано в 1571 році) фактично у свою феодальну вотчину.

Одним з опонентів Реви ще з довоєнного часу стали брати Клюєви, які в часи президентства Януковича, були тоді ще в Артемівську, напевно, найбільш могутніми. На посаду мера від групи Клюєвих цієї осені, швидше за все, балотувався б колишній гендиректор машинобудівного заводу "Вістек" Ордаш Дадашів. Однак ще рік тому СБУ провела в його офісі обшуки в рамках справи про фінансування "ДНР", і сьогодні колишньому депутату Донецької облради явно не до виборів.

А прапором регіональної опозиції став депутат місцевої міськради Валерій Слєсарєв - син відомого в місті підприємця Валерія Слєсарєва, якого в 1990-тих називали в числі найбільш авторитетних людей Артемівська. Слєсарєв-старший на зорі 90-х, кажуть, серйозно конфліктував з Ревою, а потім був жорстоко убитий. Так що вихід на авансцену Слєсарєва-молодшого можна вважати своєрідною спробою політичної вендети.

На фото: Валерій Слєсарєв

Слєсарєв формально йде від ОПЗЖ, але, за даними місцевих політекспертів, він фактично сам формував список кандидатів у міськраду, в який потрапили навіть люди з патріотичними поглядами. Скоріш за все, Слєсарєв програє-таки Реві боротьбу за пост бахмутівського мера, але під прапором ОПЗЖ цілком може створити свою більшість у міськраді. Так що в разі перемоги нова каденція Реви вперше може стати для бахмутського патріарха боротьбою за політичне виживання.

Також мають шанси провести своїх депутатів в міськраду місцеві осередки партій "Європейська солідарність" і Шарія. Як би то не було, але нова міськрада може стати ареною реальної політичної боротьби, що після тридцятирічного автократичного правління Реви стане безсумнівним кроком вперед у сучасній історії Бахмута.

Нагадаємо, що згідно з рішенням ЦВК, у більшості інших прифронтових ОТГ Донбасу місцеві вибори не відбудуться. У Донецькій області в їх число потрапили Світлодарська, Торецька, Волноваська, Угледарська, Авдіївська і Мар'їнська міська ОТГ. В РНБО це пояснили неможливістю забезпечення там повної безпеки під час голосування.

Нещодавно глава Центрвиборчкому Олег Діденко допустив, що в цих об'єднаних громадах місцеві вибори можуть відбутися вже навесні 2021 року. Зрозуміло, що визначальним фактором тут буде ситуація на лінії фронту. Однак сьогоднішні тенденції з вибухами, обстрілами і втратами сил ООС наочно свідчать, що до реального, а не паперового перемир'я на донбаському фронті ще дуже і дуже далеко.