Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя

Накануне своих межсессионных каникул Верховная Рада сделала существенные изменения избирательной системы, в результате чего местные выборы осенью 2020 года станут своеобразным пробным шаром, который должен продемонстрировать эффективность новой схемы формирования органов власти

Накануне своих межсессионных каникул Верховная Рада сделала существенные изменения избирательной системы, в результате чего местные выборы осенью 2020 года станут своеобразным пробным шаром, который должен продемонстрировать эффективность новой схемы формирования органов власти

Введенные изменения могут привести к непредсказуемым и довольно неприятным для действующей власти результатам, когда "Слуга народа" окажется в подавляющем меньшинстве в местных советах и ОТГ, хотя, по замыслу авторов реформы, она должна была бы обеспечить влияние президентской партии также и на уровне местного самоуправления.

Нюансы новой системы

Главным аспектом проводимой избирательной системы является так называемая партизация выборов, когда чтобы стать кандидатом в депутаты практически всех уровней нужно иметь "контракт" с одной из политических сил. Монополия партий не будет действовать лишь в ограниченном количестве случаев. А именно – в городах, городках, поселках и селах, где количество избирателей в территориальных общинах не превышает 10 тысяч человек. Здесь будут голосовать за личности, без их привязки к политическим партиям. Также возможность самовыдвижения сохранены для кандидатов в мэры городов.

Во всех других случаях, а речь идет, напомним, о выборах областных и городских советов, а также крупных объединенных территориальных общин, кандидатов будут выдвигать конференции соответствующих партийных организаций. Все территории будут поделены на избирательные округа, в каждом из которых каждая из партий представит свой отдельный избирательный список.

Избирателям предложат в бюллетене проголосовать за партию. И здесь же, напротив партийной графы, определить своего кандидата из числа выдвиженцев этой политической силы на указанном округе.

В случае преодоления партией 5-процентного проходного барьера в соответствующие советы попадут кандидаты от этой силы в соответствии с количеством набранных голосов. Больше всего шансов – у первого номера списка. Но здесь есть существенный нюанс – перескочить на первое место сможет кандидат, который в личном зачете получит более 25%.

Можно предположить, что ситуация, когда аутсайдерам партийных списков удастся собрать урожай в четверть голосов, отданных за его партию, будет уникальным случаем. А поэтому установление такого высокого барьера фактически будет означать монополию партийного руководства в вопросе прохождения в советы нужных людей. Также такой высокий барьер делает фактически бессмысленной и ненужной работу на округах кандидатов лицам, которые не попадут на заведомо проходные места – у них не будет мотивации конкурировать со своими более удачливыми коллегами из верхних частей списков из-за однозначной невозможности достичь результата в 25%.

Следует также учесть, что для избирателя новая система будет достаточно сложной, и многие, выбрав партию, не смогут адекватно, без посторонней помощи, определиться с конкретным кандидатом от выбранной политсилы.

В то же время следует отметить, что депутаты, принимая новый закон, отказались от сложной формы избирательных бюллетеней, где списки партий и списки их кандидатов размещались в отдельных частях документа. Форма установленного бюллетеня является простой и понятной, что позволяет рассчитывать на большую презентативность электоральных результатов. Но все же не отменяет дискриминационного порога в непреодолимые 25%.

Бюллетеней будет несколько – по количеству советов, которые будут сформированы.

Политическая специфика предстоящих выборов

Изменение избирательной системы, которое наложилась на кризис популярности партии Владимира Зеленского, определенным образом вдохновила местные элиты активно включиться в борьбу за места в областных и городских советах и в объединенных территориальных общинах.

Партийные ячейки на местах (особенно это касается правящей "Слуги народа") сейчас ломают голову над тем, кого и по какому принципу включать в избирательные списки по округам. Ведь кадровый запас популярных на местах кандидатов оказался слишком ограниченным и опереться просто не на кого. Партийные боссы прибегают к попыткам хоть как-то измерить потенциальную способность дежурных ноунеймов, желающих попасть в списки и получить убедительное количество голосов. И для этого стимулируют кандидатов осуществлять социологические замеры своей популярности на отдельных округах. Партийцы рассчитывают, что такая тактика даст возможность определить лидеров, чьи фамилии смогут украсить партийные списки.

В ОПЗЖ, наоборот, нет проблем с кадрами – в партии, которая является своеобразной наследницей бывших бело-синих, остается мощный резерв людей, которые после 2014 года находятся на отдалении от властных рычагов. Многие из них, чувствуя возможный шанс на реванш, активно включаются в избирательную кампанию, вкладывая в "светлое будущее" и свою популярность на "прикормленных" округах, и имеющийся материальный ресурс. В некоторых регионах наблюдается даже ситуативное объединение под флагами ОПЗЖ бывших непримиримых врагов в местных элитах. Многие из них понимают, что от грызни между собой нужно ситуативно отказаться, чтобы получить обратно то, что было потеряно 6 лет назад.

Среди системных партий, которые, по данным социологов, преодолеют проходные барьеры в октябре, находится "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Опросы фиксируют, что ЕС получит поддержку на уровне 10%, а партия Юлии Тимошенко – на уровне 8%.

Особенно попортит кровь правящей власти ЕС, которая претендует на большое количество мандатов на западе страны и в Киеве. Тогда как "Батькивщина" отдала большинство своих ячеек на аутсорс отдельным представителям местных элит и уже особо не влияет на партийные процессы. А от имени партии в местном самоуправлении будут проходить преимущественно ставленники выгодоприобретателей бренда "Батькивщины" на местах. Очень часто это представители той самой "синей" власти, которые в последние годы мимикрировали в сторонников ценностей Майдана.

Еще одним специфическим моментом является популярность во многих регионах местных партий, которые обещают сыграть против общенациональных партийных брендов. И кое-кто уже называет перспективы победы именно местных партий важным вкладом в так называемый "ватный реванш".

Ведь в этих партиях окажутся, в основном, те из представителей местных элит, кто ранее ориентировался на партию Регионов, но в нынешних условиях не нашел себя в рядах партии Бойко-Медведчука.

Последние исследования группы "Рейтинг" демонстрируют довольно неприятную для общенациональных политических проектов картину. Половина опрошенных респондентов склоняется к тому, чтобы на местных выборах голосовать именно за локальную партию, от которой будут выдвигаться исключительно местные политики.

Такая электоральная тенденция вполне может испортить игру как лидерам гонки в лице "Слуги народа", ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", так и нивелировать шансы на преодоление проходных барьеров партиям вроде "Силы и чести", партии Шария, "Свободы", "Голоса" и других, чьи перспективы находятся на грани 5%.

Причем за локальные проекты готовы голосовать с небольшими расхождениями в долях практически все регионы Украины. Это можно объяснить очередным разочарованием электората в политиках национального уровня и намерением повернуться лицом к своим, местным выдвиженцам - измены которых несколько подзабылись на фоне безалаберности киевских политиканов.

Политическим следствием такого разворота настроений электората может стать попадание в местное самоуправление политиков, чья принадлежность к лагерю отстраненных от власти в 2014 году "реваншистов" вызывает обеспокоенность многих наблюдателей.

В то же время возвращение к власти на уровне местного самоуправления политиков из числа "предшественников" может нести в себе не только негатив для партий Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, которые рискуют потерять влияние на местные советы. Это может стать признаком реальной децентрализации регионов. И, даже, выкристаллизовать феодальные тенденции, когда каждый регион будет находиться под влиянием того или иного правителя и сможет диктовать свои условия Киеву.