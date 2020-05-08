"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина

В городах и селах Украины уже подсчитали потери от финансирования мероприятий направленных на борьбу с коронавирусом и от карантина, а вот как и чем латать дырявые бюджеты, пока не знает никто. Мэры Киева, Одессы, Хмельницкого, Винницы, Тернополя, Полтавы, Белой Церкви, Умани и главы небольших ОТГ рассказали о финансовых потерях и их последствия

В городах и селах Украины уже подсчитали потери от финансирования мероприятий направленных на борьбу с коронавирусом и от карантина, а вот как и чем латать дырявые бюджеты, пока не знает никто. Мэры Киева, Одессы, Хмельницкого, Винницы, Тернополя, Полтавы, Белой Церкви, Умани и главы небольших ОТГ рассказали о финансовых потерях и их последствия

Из-за эпидемии коронавируса местным общинам фактически пришлось "затянуть пояса" дважды. Первый – из-за уменьшения налоговых и рентных платежей, второй – из-за необходимости выделения незапланированных расходов на борьбу с коронавирусом.

Жесткий карантин привел к тому, что большинство промышленных и торговых бюджетообразующих предприятий закрылись. Нет работы – нет налогов, в частности налога на прибыль. Работникам урезают зарплату, следовательно, падают поступления от налога на доходы физических лиц. От уплаты за землю и налога на недвижимость освободили официально на самом высоком уровне. Движение товаров через границу замедлилось – прощайте пошлины и акцизы. Для малого бизнеса ввели налоговые каникулы – нет поступлений единого налога.

Кроме того, поскольку пандемию в местных бюджетах не планировали, пришлось срезать практически все расходы, которые не относятся к первоочередным, а средства перебрасывать на закупку оборудования для больниц, зарплаты и премии медикам, компенсации коммунальщикам - ведь за коммуналку во время карантина "разрешили не платить". А еще на закупку дезсредств, компенсацию спецрейсов общественного транспорта. Иначе говоря, остались голые-босые с миллионными потерями и убытками, которые пока никак не компенсируются.

На государственную поддержку мэрам и главам ОТГ рассчитывать пока что не приходится. К ним правительство не прислушалось, поскольку чем "латать" государственный бюджет тоже неизвестно. Проблема у госбюджета та же, что и на местах – как потратить меньше и откуда взять дополнительные средства.

Мэры городов-миллионников признают, что оказались в затруднительном положении, но если карантин не затянется надолго, то шансы свести концы с концами в больших мегаполисах все же есть, а вот в небольших городах, и ОТГ таких возможностей гораздо меньше.

Виталий Кличко, председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева

В одном из своих публичных выступлений глава столицы отметил, что из-за налоговых льгот и других ограничений местные бюджеты потеряют минимум 12,4 млрд гривен. А Киев недополучит около 1,6 млрд гривен.

"У общин не останется средств на зарплаты медикам, учителям, работникам социальных и коммунальных служб. Органы местного самоуправления, можно сказать, остались один на один с пандемией. Мэры городов и городков закупают маски, средства защиты для врачей, оборудование, ищут средства и спонсоров. И все это из местных бюджетов", - заявил Кличко.

Владимир Миллер, заместитель мэра Днепра

Чиновник подсчитал, что общие потери бюджета Днепра из-за карантина составят 500 млн грн. По его словам, потери будут связаны, в частности, с мораторием на уплату налога на недвижимость и землю, введенным Верховным Советом, а также со снижением деловой активности бизнеса. Он также считает, что из-за падения доходов населения может образоваться долг по коммунальным платежам – около 200 млн грн.

"Никто не отменяет платежную дисциплину в плате за энергоносители, и возможно, городу придется дотировать эти коммунальные предприятия", – говорит Миллер. Вместе с тем он заверил, что финансирование содержания образования, медицины, соцсферы, культуры, спорта, молодежной политики "в полном объеме будет выполняться.

Геннадий Труханов, мэр Одессы

Глава многомиллионного города заявил, что по предварительным прогнозам бюджет из-за введенныя ограничений недополучит 100 млн грн.

"По бюджету Одессы нанесен ощутимый, но не критический удар. А вот города Украины, бюджет которых в основном формировался за счет налога на землю и недвижимость, получили нокаутирующий удар от власти", – считает Труханов.

Александр Симчишин, мэр Хмельницкого

"По всем статьям поступлений мы имеем падение, и это около 40 млн гривен. Корректировать бюджет с учетом финансовых потерь депутаты будем в мае, но уже понятно, что город будет экономить. Сейчас в городском совете ищут 35 млн грн, чтобы выплатить зарплату работникам бюджетной сферы за апрель. И расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), и большие стройки будем корректировать и уменьшать. Количество пусковых объектов так же будет другим”, - подчеркнул Симчишин.

Сергей Моргунов, мэр Винницы

Глава города рассказал, что, предварительно, в 1-м полугодии 2020 года потери доходов городского бюджета составят 376 млн грн. Придется сокращать капитальные расходы, которые были запланированы на реализацию многих инфраструктурных проектов. Не начнется капремонт и строительство Винницкого инновационно-технологического парка на базе бывшего админкорпуса завода "Кристалл", не будут ремонтировать часть дорог, останутся не утепленными детсады.

Также сокращены расходы на исполком Винницкого городского совета, в том числе принято решение об уменьшении на 20% премий всем работникам городского совета. "Однако лучше без премии, чем без работы", - резюмировал Моргунов, вспомнив об опыте Львовского городского совета, где, по словам мэра Андрея Садового, из-за недостатка финансов придется сократить вплоть 181 человека.

Сергей Надал, мэр Тернополя:

"Я думаю, что мы пока что не будем в городе никакие меры смягчать до тех пор, пока не будет видно, что идет реальный спад количества больных. Тогда можно будет что-то планировать. Сегодня мы вынуждены принимать непопулярные меры, терпеть убытки, но сохранять жизнь, чтобы потом было кому работать и возрождать экономику нашего города. Кроме того, нужно будет компенсировать потери Тернопольэлектротранса за спецрейсы, дофинансировать Тернопольводоканал и Тернопольтеплокоммунэнерго, потому что на период карантина людям дали возможность не платить вовремя за коммунальные услуги".

Геннадий Дикий, мэр Белой Церкви

"Бюджет такого небольшого города, как Белая Церковь, ориентировочно потеряет 150 млн грн. Хорошо, что в свое время начали децентрализацию, поэтому городские советы могут выделить какие-то средства. Практически вся борьба с коронавирусом лежит на городских бюджетах. Городские головы между собой созваниваются, достают все где могут. Почему не дать сейчас городам бесплатный кредит, почему государственные банки нам не дадут его с нулевой ставкой, чтобы мы могли взять эти средства и использовать их, прежде всего, на борьбу с коронавирусом, а также на обеспечение всех других структур жизнедеятельности?"

Александр Шамота, мэр Полтавы

"Города находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Если бы мы не предусмотрели социальные гарантии медработникам еще в марте, то врачи бы разбежались. Также города сегодня платят за тех, кто сейчас не имеет возможность оплачивать коммунальные услуги. То есть, государство дало людям возможность не платить, но не дало возможности коммунальным предприятиям, которые в основном дофинансируются из городского бюджета, также иметь отсрочку по уплате".

Александр Цебрий, мэр Умани

"Все мы хотим, чтобы карантинные мероприятия были облегчены, но я убежден на 100%, что на сегодня мы не готовы к тому, чтобы отменить их или как-то смягчить. Я не считаю, что нужно открывать школы, детские сады, рынки или другие заведения. Вводить послабления карантинного режима надо по каждому региону отдельно, после глубокого анализа и изучения ситуации, прежде всего, медицинскими работниками, после консультаций с органами местного самоуправления".

И если в крупных городах и областных центрах срабатывает так называемый "эффект масштаба" – чем больше город, тем меньший процент потерь, то в малых ОТГ ситуация намного хуже, ибо карантин "съедает" львиную долю поступлений. Например, за месяц налоговых льгот для бизнеса потери местных бюджетов Харьковщины достигли миллионов гривен.

Николай Семерьянов, глава Малиновськой ОТГ

"С начала карантина бюджет объединенной громады уже потерял около 1,3 млн грн. Кроме убытков для местной казны, на плечи общины легли дополнительные расходы на борьбу с коронавирусом. В частности, почти 200 тысяч грн из местного бюджета выделили на вторичное звено медицины и дезинфекцию.

Владимир Гуртовой, глава Коломакской ОТГ

"Мы недополучили за месяц от земельного налога почти 1,5 млн грн, а именно этот налог формирует около 40 % от общих поступлений общины. Если ограничения продлят еще на месяц, мы не знаем, чем будем выплачивать зарплату. Кроме налоговых льгот, негативно на бюджет влияет и то, что большинство частных организаций закрыто, поэтому, вероятно, поступления от НДФЛ тоже будут не на привычном уровне".

По предварительным подсчетам Ассоциации городов Украины, в целом сумма потерь местных бюджетов только по налогам (единый налог, НДФЛ, рентные платежи, плата за землю, акцизы) составит не менее 6,3 млрд. грн, а общие потери могут составить 15,6 млрд. грн.