Буковинский бизнес подсчитывает убытки: тюльпаны, пионеры и Volkswagen

С тех пор, как в Черновицкой области появились тюльпановые поля, большинство буковинцев знает: красота – это побочное явление "тюльпанного бизнеса". Сегодня цветами никто не любуется, их просто срезают и выбрасывают. Ради будущего, так сказать. Ведь главное не цветок, а луковица из которой он прорастает

Фото: chernivtsi-city.com

С тех пор, как в Черновицкой области появились тюльпановые поля, большинство буковинцев знает: красота – это побочное явление "тюльпанного бизнеса". Сегодня цветами никто не любуется, их просто срезают и выбрасывают. Ради будущего, так сказать. Ведь главное не цветок, а луковица из которой он прорастает

Нынешние связанные с эпидемией коронавируса карантинные мероприятия напоминают подобные манипуляции с тюльпановым полем: одни результаты – экономику и бизнес "срезают", уничтожают – вроде "ради будущего" – здоровья и жизни. Похожи ли буковинский бизнес на тюльпанные поля и ответит ли он умножением на сегодняшние "срезки" – поймем позже, а пока рассмотрим его без цветочных метафор.

Буковина как "пионер коронавируса"

Несмотря на то, что обычно за "показателями развития всего" Черновицкая область если и не пасет задних, то, по крайней мере, почти никогда не бывает в лидерах по заболеваемости на коронавирус нам удалось опередить всех. Удивительное совпадение: первые в Украине случаи инфицирования COVID-19 были зафиксированы именно в Черновцах, и в аккурат через два дня после визита сюда заместителя секретаря СНБОУ, которому докладывали о полной готовности области к вероятной эпидемии.

Первыми были мы и в введении карантинных мероприятий. Устанавливали блок-посты на ключевых въездах в область. Закрывали ее для въезда-выезда пассажирского транспорта. Обсуждали закрытие областного центра, правда, не закрыли, на счастье. Останавливали движение общественного транспорта. Закрывали все предприятия, кроме тех, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Первыми зачем-то закрывали продовольственные магазины на выходные. Лидировали и в закрытии рынков, в том числе – продовольственных. Кажется, первыми их и открыли – ведь первыми в Украине в минувшую пятницу предприниматели Калиновского рынка вышли на пикет, требуя от властей разрешить им работать.

Не слышать предпринимателей Калиновского просто невозможно. Ведь это коммунальное предприятие является одним из бюджетообразующих в областном центре. Около 20 тысяч предпринимателей пользуются его услугами.

Калиновский – это большая и мощная махина, которая иногда умеет заставить себя слышать. Так, в этот понедельник предприниматели "продуктового сектора" Калиновского рынка повторили пикет, вдохновившись выступлениями коллег-предпринимателей Херсонской и Житомирской областей, и Черновицкий горисполком разрешил продуктовым рынкам (среди которых и продуктовый сектор Калиновского) работать. Городской голова, отметив, что решение это незаконное, взял его и... подписал. На следующий день работу продуктовых рынков позволили в райцентре Сторожинец на Буковине, а еще через день эту тему подняло и разрешило работать рынкам и правительство.

Но теряют на карантине не только те, кто заставляет себя слышать. Теряют – все.

Не базаром единым

По данным официального издания ДФС "Вестник", крупнейшими плательщиками налогов в Черновицкой области есть государственные структуры. Информация прошлого года свидетельствует, что из топ-20 налогоплательщиков области двенадцать государственные структуры, среди которых крупнейшие: Управление образования Черновицкого горсовета, Главное управление Нацполиции в области, Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Буковинский государственный медуниверситет. И хотя "бюджетники" продолжают работать (кто больше, кто меньше, кто-то дистанционно) и соответственно отчислять налоги с зарплат, стоит помнить, что зарплаты эти будут до тех пор, пока бизнес будет платить налоги. А при условий того, что карантин продлится очень недолго – перебои с зарплатами бюджетникам можно предсказать уже с осени. И Департамент финансов облгосадминистрации официально предвидит, что "ориентировочные потери доходов областного бюджета из-за закрытия предприятий на период карантина по предварительным расчетам могут составить около 30 млн грн". Хочет государство или нет – а ему следует подумать о поддержке бизнеса. Пока же государственная вертикаль отдала предпочтение "сохранению жизни людей" карантинными методами. Местный бизнес не в восторге, отмечая, что ограничительные меры могли бы быть и более адекватными.

Исполнительный директор SEBN UA Александр Шламп: "Правительству придется или печатать деньги, или заморозить выплаты"

В течение 18-ти дней не работало ООО "СЕ Борднетце-Украина" (SEBN UA) - производитель кабельно-проводниковой продукции для автоконцерна Volkswagen, который имеет филиалы в Байкивцах и Черткове на Тернопольщине, в Хмельницком и в Черновцах. "По предварительной информации от наших клиентов, предполагается падение реализации автомобилей на 40%, что заставляет изменить планы нашего предприятия. Это толкает нас на крайние меры – сокращение около 2000 наших работников", - написала компания на своей странице в соцсетях.

Через неделю после Тернопольщины, 13 апреля, возобновила свою работу и Черновицкий филиал. В течение первой недели на заводе работало 200 человек из 1300, сегодня работает 300. "Доделываем старые заказы, ждем новых, - делится руководитель компании Александр Шламп. - Ожидаем, что спад заказов до конца года составит от 20% до 40%".

Перед возобновлением работы Шламп заявил: "Мы согласны с позицией европейских лидеров, а также с прем'ер-министром Украины: промышленные предприятия не могут стоять месяцами, ведь уже через две недели у нас не будет денег для зарплат, а через месяц в местной и государственной власти не будет средств для оплаты врачей, учителей, полиции, пенсий, и, собственно, самой власти".

Как сообщил нам Александр Шламп, общие потери по предприятию на всех четырех заводах с начала карантина уже составили 1,3 млн евро. "Плюс 2 млн. грн мы потратили на подготовку к работе в условиях карантина, - добавил руководитель "СЕ Борднетце-Украина". – Мы всех сотрудников с 27 апреля перевели на неполную рабочую неделю, сократив тем самым расходы на оплату труда на 33%. Это дает возможность не сокращать 25% работников, как планировалось ранее, Хотя минимум 10% сокращений нам все же не избежать".

Относительно принятого Верховной Радой закона о помощь бизнесу на период борьбы с коронавирусом, Александр Шламп подтверждает свой предыдущий вывод: государственная помощь тем, кто остался без работы из-за карантина, будет касаться малого и среднего бизнеса. Но не большого. То есть, никакой поддержки от государства в этой ситуации предприятию не предусмотрено. "И не только нам, а и ФЛП третьей группы", - говорит Александр. И прогнозы его неутешительны: "Я вижу, что с такими темпами местные бюджеты уже с лета не смогут финансировать инфраструктурные проекты, а с осени могут начаться перебои с зарплатами для бюджетников. Это огромные средства, которые правительству придется печатать или заморозить выплаты. Множество предприятий по всей Украине вынуждены будут экономить на работниках и других расходах. Я считаю, что это будет катастрофой. Еще плюс несколько сотен тысяч гастарбайтеров, которые не смогут вернуться в Европу, создадут дополнительную нагрузку на наш рынок труда, от этого уже сейчас наблюдаем уменьшение заработной платы, например, в строительстве. Из-за того, что сильно уменьшатся заработки, в том числе переводы из-за границы, сами строительства ждут грустные времена".

Владелица детского лагеря Наталья Дембицкая: "Сезона в этом году не будет"

Владелица частного детского лагеря "Буковинский орленок", который уже на протяжении 15 сезонов принимал каждую смену более 250 ребятишек от 6 до 16 лет, также настроена реалистично. "Как только ввели карантин, я поняла, что пора готовиться к похоронам одного маленького лагеря в буковинских лесах", - говорит Наталья.

Бизнес построила практически с нуля, собрала с годами профессиональную команду. "Когда я начинала, в области было 17 лагерей. Сейчас осталось 8. Остальные "почили в бозе". Это, пожалуй, все, что надо знать про этот бизнес, - говорит предпренимательница. За 15 сезонов мы не использовали ни одной копейки государственных средств".

Лагерь работает на себя: содержание его в нерабочий период обходится сейчас в 23 тыс грн в месяц. Обычно, хозяйка рассчитывала, что текущие необходимые платежи уже где-то с мая-июня делались из денег "нового" сезона, которые начинали поступать где-то в марте.

"И вот в марте я поняла, что сезона в этом году не будет, - продолжает Наталья. - Осознаю, что мои денежные обязательства по лагерю никуда не денутся. Поэтому практически сразу начала искать, где можно одолжить деньги для того, чтобы "подстраховаться" на случай, если у меня вообще не будет доходов целый год. Нашла. Выдохнула. И это я еще не упоминала, что физически означает для здания год простоя – здания без людей умирают".

И несмотря на то, что бизнесмен "подстраховалась", уверенности в будущем лагеря все равно не имеет.

Владелец торговой компании "РОМА" Роман Кличук: "Хочется услышать лидеров, которые будут вселять надежду"

"Потери есть – как и, наверное, у каждого бизнеса - 95% предпринимателей точно сейчас теряют. Пока что трудно вычислить объемы, потому что нынешняя ситуация имеет пролонгированное действие. Трудно определить, то ли это будет 30% потерь, или 40% - но все равно они огромные. И все "аукнется" еще позже. Люди, которые работают в сфере услуг, которая зависит от благосостояния населения – они это почувствуют. Люди месяц-два не работали, не получали зарплаты, не платили налогов – это обязательно повлечет за собой дефицит бюджета. С чего государство будет выплачивать зарплату?

Прогноз у меня пессимистический. Когда карантин отменят и мы вернемся к обычному ритму жизни, заработать в полном объеме нам не удастся. Даже несмотря на то, что у меня разноплановый бизнес: продовольственные магазины, дистрибуционная компания, сеть ресторанов. Часть бизнеса вплотную сотрудничает с ресторанами, гостиницами, развлекательными комплексами, торговыми центрами, которые сейчас не работают. Нельзя сказать, что это очень большая часть, но все равно – процентов 10-15. Теперь берем магазин. Если он расположен в центре города, то наиболее частыми его посетителями были офисные работники, служащие – те, кто в центре работают. Сейчас них почти нет, и наши магазины в центре города так же "рухнули", как и рестораны. В спальных районах, райцентрах количество покупателей сохранилась. Но если проанализировать, что покупают, то видим, что возросли покупки продукции, на которую наценка маленькая: овощи, фрукты, мясо, бакалейная группа. Это не те продукты, на которых магазины зарабатывают.

Но самое худшее – не знаю, кто это потом проанализирует – то, что людям внушили страх. Даже когда карантин отменят, то из-за этого страха люди вернутся к нормальной жизни, думаю, не через один месяц, и даже не через два или три. Если сейчас открыть все рестораны – в них же никто не пойдет.

Когда по телевизору только пугают – создается паника, которая передается, распространяется. А люди хотят услышать лидеров, которые будут вселять надежду и заверят, что все у нас будет нормально"...

P. S. Александр Стратийчук, владелец тюльпанового поля в деревне Ревакивцы Кицманского района на Буковине, из-за жестких карантинных мероприятий в этом году не смог, как раньше, устроить запланированные доходные события: ни фестиваля тюльпанов, ни даже обычных для посещения многочисленных ценителей. В выходные он просто начал срезку цветов. Его нынешние потери составили от $20 до 30 тыс. Весь буковинский бизнес, как и этот конкретный предприниматель, сегодня подсчитывает убытки...