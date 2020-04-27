Вирусная экономика: полмиллиарда гривен потеряет Волынская область вследствие карантина

Большинство бизнесов остановились. Зарплаты не платят, а, соответственно, сокращается и сумма налога с доходов физических лиц (НДФЛ). А этот налог на 75% остается в области: 60% получают города и общины, 15% – областной бюджет. Остальные 25% идут в государство, что тоже возвращается дотациями и субвенциями

Фото: Ingvar Shapik

Большинство бизнесов остановились. Зарплаты не платят, а, соответственно, сокращается и сумма налога с доходов физических лиц (НДФЛ). А этот налог на 75% остается в области: 60% получают города и общины, 15% – областной бюджет. Остальные 25% идут в государство, что тоже возвращается дотациями и субвенциями

Проблемы начинаются сверху

Местные бюджеты напрямую зависят от государственного. Волынь – дотационная область, ежегодно сверху она получает около 65%. Эти деньги идут на все, на что не хватает средств в бюджете области. Дотация не является целевой, а это значит, что депутаты местных органов самоуправления распределяют средства по собственному усмотрению. А вот субвенции, которые предоставляет государство, имеют целевое назначение и должны быть использованы на реализацию определенных местных программ в области.

Соответственно, насколько в дальнейшем будет развиваться экономика Волыни, зависит от возможностей государственного бюджета. А они существенно сузятся.

"До карантина яма в государственном бюджете была в 100 млрд грн. Сейчас мы еще имеем минус 120 млрд грн доходов за того, что стоит бизнес. А расходы наоборот выросли на 80 млрд. грн. То есть, образовалась нехватка средств еще в 200 млрд грн. И что делает государство? Увеличивает объем предельного государственного долга. То есть, собирается занимать в период кризиса", – говорит эксперт по вопросам бюджета Ассоциации городов Украины Василий Гром, который более 10 лет возглавлял главное управление финансов Волыни.

"В государстве прогнозируют 14% снижение поступлений НДФЛ. Эту цифру смело можно экстраполировать на области. Для Волыни это – 500 млн грн. Всем органам местного самоуправления придется пересматривать бюджеты", – говорит эксперт.

Бюджет можно поделить на две части: целевые расходы и защищенные статьи. Защищенные статьи – это зарплата бюджетникам и плата за коммунальные услуги помещений государственной и коммунальной собственности. Эти статьи не сокращают. Именно поэтому они называются "защищенными". А вот целевые расходы – это деньги, которые направляются на ремонты, строительства, создания чего-то, развитие. Их как раз и урезают в периоды кризисов.

Кризис, которого... не видит налоговая

Львиная доля сборов в бюджет – это налог с доходов физических лиц. Этот сбор составляет для области в среднем 60 % от всех поступлений собственных доходов местных бюджетов. Остальные – земельный налог, рентная плата за специальное использование лесных ресурсов, водных объектов, акциз и другие поступления.

В волынской налоговой заявляют, что кризиса нет, а некоторые показатели по наполнению бюджета – даже лучше, чем в докарантинний период.

"Мы не можем прогнозировать. Мы даем только реальные уже цифры. Пока у нас нет окончательных показателей, сколько должно быть поступлений и сборов в апреле. Но пока по всем показателям Волынь уже опережает сборы прошлого года. Поэтому проблем с наполнением бюджета сейчас нет. А еще нам сократили планы, поэтому все будет хорошо", – комментирует заведующая сектором коммуникаций ГУ ГНС в Волынской области Елена Никотина.

Самые оптимистичные прогнозы – по сбору акциза с розничной продажи алкоголя. За первые три месяца 2019-го на Волыни были поступления на уровне 28,1 млн грн. А за соответствующий период этого года уже – 31,3 млн грн. "Во время карантина стали покупать больше алкоголя", – шутят налоговики.

Люди – без зарплат. Бюджет – с дыркой

Но, на самом деле, не до шуток. В результате карантинного простоя Волынь может потерять до 600 млн грн. И пострадают, в основном, крупные города и общины, где крупные предприятия.

"НДФЛ – один из главных налогов, и он серьезно "просядет". Бизнес на 80% стоит. В первом квартале мы имели прирост НДФЛ на 12%. В то же время прирост доходов составил 15%. Впервые за много лет произошли более низкие темпы прироста по НДФЛ, чем за собственными доходами. Это является свидетельством нездоровой экономики, – анализирует Василий Гром.

Эксперт объясняет: "Собственные доходы – это деньги "с недоданой стоимости", их собирают по налогу на землю, из недр, из того, что не пропадет. А вот НДФЛ – это налог "создание". Нет созданной продукции – нет доходов, люди зарплаты не получают, нет НДФЛ. Поэтому он является движущим для экономики".

Снижение НДФЛ – это прямое следствие того, что работники получат меньше зарплат. Соответственно, надо ожидать снижения покупательной способности населения.

Покупательная способность снизится в сфере товаров широкого потребления непродовольственной группы. То есть, украинцы станут меньше покупать бытовой техники, строительных материалов.

"Люди будут откладывать на продукты, а не делать ремонты. Соответственно, со снижением спроса упадет и предложение. То есть, производить, а точнее, будут завозить (потому что в Украине импорт занимает бешеную нишу) меньше товаров. Это опять нехорошо для экономики. К примеру, в Беларусии ситуация может быть лучше, ведь там ориентированы на собственное производство. Поэтому у соседей будет падать спрос, но не снизится предложение", - утверждает Василий Гром.

Кто потеряет больше?

Правительство установило "налоговые каникулы": на период карантина бизнес не будет платить налога на землю и имущество. Для волынских общин это серьезные потери: около 100 млн грн, говорят эксперты.

Это деньги, которые на местах должны были бы потратить на развитие: ремонтировать местные дороги, объекты социального значения – школы, детские сады, медицинские учреждения.

И больше всего потеряет культура. Из областного бюджета все запланированные расходы на развитие музеев, театров, библиотек уже "перебросили" на борьбу с коронавирусом. На местах эта сфера в ближайшее время тоже, очевидно, не будет в приоритете.

"Мы собрали 63,4 млн грн всех свободных остатков и выделили их на борьбу с эпидемией коронавируса. Все расходы урезались. Мы сняли деньги с детской областной больницы, (здесь в этом году уже не доведут до ума перинатальный центр) с ремонтов дорог, школ, садов, дворовых территорий, энергосберегающих мероприятий. Не выделяем софинансирование на приобретение скорых и государственную программу "Новая способная школа". Также откладывается создание медицинского факультета в Восточноевропейском национальном университете имени Леси Украинки (ВНУ). Но мы надеемся, что все быстро закончится и часть неиспользованных денег останется", - рассказала председатель Волынского областного совета Ирина Вахович.

Что касается малого бизнеса, то, по мнению доцента Луцкого национального технического университета (ЛНТУ), доктора философии по экономике Николая Дзямулича, больше всего кризис может повлиять на гостинично-ресторанный бизнес и сферу обслуживания.

"Маленьким кафешкам – труднее всего. В некоторых остались нереализованными продукты, которые испортились. У них нет доходов, а расходы остались: за аренду помещения, коммуналку. А у большинства – еще кредиты. И те налоговые каникулы, которые анонсировали банки – это как "мертвому припарка". Это касается и парикмахерских, салонов красоты. Проблемы на Волыни уже начались и в мелкой контрабандной торговле. Имею в виду магазинчики, где продают европейскую бакалею. Границы закрыты – торговля стоит. А это все – рабочие места", – говорит эксперт.