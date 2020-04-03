Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового

На фоне наступления коронавируса активизировалась политическая борьба во Львовском городском совете. Местные политики не на шутку озаботились тем фактом, что мэр стал главным борцом и, соответственно, ньюсмейкером на фронте борьбы с коронавирусом. Андрей Садовый начал превентивно вводить в городе карантине мероприятия, даже опережая правительственные постановления

Фото: facebook.com/pg/lviv.adm

На фоне наступления коронавируса активизировалась политическая борьба во Львовском городском совете. Местные политики не на шутку озаботились тем фактом, что мэр стал главным борцом и, соответственно, ньюсмейкером на фронте борьбы с коронавирусом. Андрей Садовый начал превентивно вводить в городе карантине мероприятия, даже опережая правительственные постановления

Впрочем, политические оппоненты не дремали и решили испортить триумф мэру. Вторая крупнейшая фракция в городском совете – "БПП Солидарность" - обнародовала заявление, в котором требует от мэра Львова Андрея Садового отчитаться, куда тратятся деньги общины Львова.

Председатель фракции Петр Адамык так прокомментировал заявление: "Вместе с коллегами решили помочь мэру стать немного более последовательным. Это заявление касается "странной" экономии городского бюджета".

В заявлении депутаты отмечают, что эпидемия не должна стать поводом для манипуляций с бюджетом общины.

"На днях мэр Львова Андрей Садовый озвучил идею по оптимизации численности работников городского совета и денежных расходов на заработную плату. Однако он не объяснил - о скольких чиновниках идет речь, и неизвестно, когда они будут уволены.

В своих решениях городской голова является непоследовательным: при задекларированной стратегии сокращения работников Садовый расширяет новосозданный департамент агломерации.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что заместители городского головы в феврале получили из городского бюджета по 100 000 гривен премии.

Хотим подчеркнуть: именно за период каденции Андрея Садового штат чиновников ежегодно расширялся; также созданы муниципальные учреждения, которые иногда совершенно дублируют функции департаментов. Многолетнее "раздувания" штата работников Львовского городского совета и породило увеличение расходов на заработные платы чиновников, в частности, членов исполкома. Считаем, что власть Львова должна перераспределять средства обоснованно и с четкими просчетами, а не по принципу "своим все - чужим ничего", - говорится в заявлении.

Следовательно, фракция требует: обнародовать перечень и количество должностей, подлежащих сокращению, указать сумму оптимизированных расходов на выплату заработной платы, отметить, куда именно будут направлены сэкономленные средства. Кроме того, депутаты требуют объяснить, на каком основании расширяется штат департамента агломерации, и хотят знать, зачем вообще такой департамент Львовском городском совете. "Община города Львова должен знать, куда расходуются средства львовян, особенно в условиях экономического кризиса", - заключают депутаты.

Это уже не первый конфликт мэра и депутатской фракции, связанный с эпидемией. Во время заседания внеочередной сессии по борьбе с распространением коронавируса депутатам было предложено согласовать перераспределение бюджетных средств.

"Мы предлагаем передать средства в уставный фонд больницы скорой помощи для закупки оборудования и снять бюджетные назначения по нескольким объектов в сумме 40 млн грн. Прежде всего, из работ по стадиону "Юность" - 20 млн грн, стадиона "Торпедо" - 6 млн. грн, из путепровода на улицах Шевченко-Ковча - 4 млн грн, из Дворца спорта на Сыхове (прим. ред. спальный район Львова) - 10 млн грн ", - заявила во время сессии директора департамента экономического развития городского совета Ирина Кулинич.

Стадион "Юность"

Это предложение возмутило ряд депутатов, прежде всего от "БПП Солидарность". "Почему мы снимаем средства там, где уже состоялись тендеры и подписаны соглашения, а там, где еще тендеров не было - не снимаем. Я не понимаю логики этого решения. Спорт - это здоровье ", - заявил Петр Адамык, который является президентом федерации регби Львовщины. Именно он и занимается реконструкцией стадиона "Юность", на которую с нынешнего бюджета было выделено 23 млн грн.

"Я шокирован цинизмом, который здесь происходит. Нам было предложено выделить 3,2 млн. грн для департамента городской агломерации. Вы предлагаете забрать деньги из стадионов. Возможно, вы предложите забрать их из администрации городского головы, может, уволите лишних людей, которых вы наплодили на коммунальных предприятиях?", - добавил его коллега по фракции Сергей Ивах. Он, в свою очередь, занимается проблемами стадиона "Торпедо", который городской совет уже несколько лет пытается выкупить для общественных нужд у коммерческого банка.

В конце концов, городскому голове Андрею Садовому пришлось объявить перерыв для переговоров с депутатами, после которой проголосовали за компромиссный вариант, который предусматривал выделение больницы скорой помощи уже не 40, а 30 млн грн. Средства же взяли из таких объектов: стадион "Юность" - уже не 20, а только 10 млн грн, строительство спорткомплекса на Сыхове - 10 млн грн. Еще 10 млн грн сняли с реконструкция одной из центральных улиц - Пекарской.

Ремонтные работы на одной из львовских улиц

Можно спрогнозировать, что такие конфликты в стенах мэрии участятся. Депутатский состав городского совета Львова довольно пестрый - там насчитывается семь партийных фракций. Несмотря на то, что самой многочисленной является фракция городского головы "Самопомощь", большинства она не имеет. Для принятия решений в стенах сессионного зала Садовому нужна поддержка других фракций. Из них наибольшей является "БПП Солидарность", которая в предыдущие годы была довольно лояльной к мэру. И если раньше только две фракции - "Свобода" и "УКРОП" были откровенно оппозиционными к мэру, и временами к ним присоединялась фракция Украинской Галицкой партии, то с приближением местных выборов желающих поддерживать действующего мэра будет все меньше, а критики наоборот -больше. Ведь во многих партий, представленных в городском совете, уже есть свои претенденты на кресло мэра Львова.