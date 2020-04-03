Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового

На тлі наступу коронавірусу активізувалася політична боротьба у Львівській міській раді. Місцеві політики не на жарт стурбувалися тим фактом, що міський голова став головним борцем і, відповідно, ньюзмейкером на фронті боротьби з коронавірусом. Андрій Садовий почав превентивно запроваджувати у місті карантині заходи навіть випереджуючи урядові постанови

Фото: facebook.com/pg/lviv.adm

На тлі наступу коронавірусу активізувалася політична боротьба у Львівській міській раді. Місцеві політики не на жарт стурбувалися тим фактом, що міський голова став головним борцем і, відповідно, ньюзмейкером на фронті боротьби з коронавірусом. Андрій Садовий почав превентивно запроваджувати у місті карантині заходи навіть випереджуючи урядові постанови

Втім, політичні опоненти не дрімали і вирішили зіпсувати тріумф мера. Друга найбільша фракція у міській раді – "БПП Солідарність" оприлюднила заяву, у якій вимагає від міського голови Львова Андрія Садового відзвітуватися, куди витрачаються гроші громади Львова.

Голова фракції Петро Адамик так прокоментував заяву: "Разом з колегами вирішили допомогти міському голові стати трохи послідовнішим. Це заява щодо "дивної” економії міського бюджету".

У заяві депутати наголошують, що епідемія не має стати приводом для маніпуляцій з бюджетом громади.

"Днями міський голова Львова Андрій Садовий озвучив ідею щодо оптимізації чисельності працівників міської ради та грошових видатків на заробітну плату. Проте він не пояснив – про яку чисельність чиновників йдеться, і невідомо коли вони будуть звільнені.

У своїх рішеннях міський голова є непослідовним: при задекларованій стратегії скорочення працівників Садовий розширює новостворений департамент агломерації.

Водночас, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що заступники міського голови у лютому отримали з міського бюджету по 100 000 гривень премій.

Хочемо підкреслити: саме за період каденцій Андрія Садового штат чиновників щороку розширювався; також створені комунальні установи, які подекуди абсолютно дублюють функції департаментів. Довгорічне "роздування" штату працівників Львівської міської ради й породило збільшення видатків на заробітні плати чиновників, зокрема членів виконкому. Вважаємо, що влада міста Львова повинна перерозподіляти кошти обґрунтовано і з чіткими прорахунками, а не за принципом "своїм все – чужим нічого", - йдеться у заяві.

Відтак, фракція вимагає: оприлюднити перелік та кількість посад, які підлягають скороченню, вказати суму оптимізованих витрат на виплату заробітної плати та зазначити, куди саме будуть скеровані зекономлені кошти. Крім того, депутати вимагають пояснити, на якій підставі розширюється штат департаменту агломерації, ще вони хочуть знати, навіщо взагалі такий департамент Львівській міській раді. "Громада міста Львова повинна знати, куди витрачаються кошти львів’ян, особливо в умовах економічної кризи", – підсумовують депутати.

Це вже не перший конфлікт мера і депутатської фракції, що пов'язаний з епідемією. Під час засідання позачергової сесії щодо боротьби з поширенням коронавірусу депутатам було запропоновано погодити перерозподіл бюджетних коштів.

"Ми пропонуємо передати кошти в статутний фонд лікарні швидкої допомоги для закупівлі обладнання і зняти бюджетні призначення з кількох об’єктів в сумі 40 млн грн. Насамперед, з робіт по стадіону "Юність" – 20 млн грн, стадіону "Торпедо" – 6 млн. грн, з шляхопроводу на вулицях Шевченка-Ковча – 4 млн грн і з палацу спорту на Сихові (прим. ред. спальний район Львова) – 10 млн грн", – заявила під час сесії директора департаменту економічного розвитку міської ради Ірина Кулинич.

Стадіон "Юність"

Ця пропозиція обурила низку депутатів, насамперед з "БПП Солідарність". "Чому ми знімаємо кошти там, де вже відбулися тендери і підписані угоди, а там, де ще тендерів не було – не знімаємо. Я не розумію логіки цього рішення. Спорт – це здоров’я", – заявив Петро Адамик, який є президентом федерації регбі Львівщини. Саме він і займається реконструкцією стадіону "Юність", на яку з цьогорічного бюджету було виділено 23 млн грн.

"Я шокований цинізмом, який тут відбувається. Нам було запропоновано виділити 3,2 млн. грн на департамент міської агломерації. Ви пропонуєте забрати гроші зі стадіонів. Можливо, ви запропонуєте забрати їх з адміністрації міського голови, може, позвільняєте зайвих людей, яких ви наплодили на комунальних підприємствах?" – додав його колега по фракції Сергій Івах. Він, своєю чергою, займається проблемами стадіону "Торпедо", який міська рада уже кілька років намагається викупити для громадських потреб у комерційного банку.

Зрештою, міському голові Андрію Садовому довелося оголосити перерву для переговорів з депутатами, після якої проголосували за компромісний варіант, який передбачає виділення лікарні швидкої допомоги вже не 40 а 30 млн грн. Кошти ж взяли з таких об’єктів: стадіон "Юність" – вже не 20, а лише 10 млн грн, будівництво спорткомплексу на Сихові – 10 млн грн. Ще 10 млн грн зняли з реконструкція однієї з центральних вулиць міста - Пекарської.

Ремонтні роботи на одній із львівських вулиць

Можна спрогнозувати, що такі конфлікти у стінах мерії почастішають. Депутатський склад міської ради Львова доволі строкатий – там налічується сім партійних фракцій. Попри те, що найчисельнішою є фракція міського голови "Самопоміч", більшості вона не має. Для прийняття рішень у стінах сесійної зали Садовому потрібна підтримка інших фракцій. З них найбільшою є "БПП Солідарність", яка у попередні роки була доволі лояльною до мера. І якщо раніше лише дві фракції – "Свобода" та "УКРОП" були відверто опозиційними до міського голови, і часом до них приєднувалася фракція Української Галицької партії, то з наближенням місцевих виборів охочих підтримувати діючого мера ставатиме все менше, а критики навпаки побільшає. Адже у багатьох партій, представлених у міській раді, вже є свої претенденти на крісло мера Львова.