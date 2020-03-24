Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло Достойных претендентов, которые могли бы стать кандидатами в депутаты и мэры на местных выборах осенью 2020 года, попросил предложить Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. При этом отметил, что его команда "парашютистов" не будет приглашать. И хотя "парашютисты" на выборах в местные советы - технология абсолютно бесполезна, но идея с бизнесменами в политике (или от политики?) побуждает к прогнозам вроде новых / старых трендов в партийных процессах на местах

Фото: poltava.to

Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло Достойных претендентов, которые могли бы стать кандидатами в депутаты и мэры на местных выборах осенью 2020 года, попросил предложить Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области. При этом отметил, что его команда "парашютистов" не будет приглашать. И хотя "парашютисты" на выборах в местные советы - технология абсолютно бесполезна, но идея с бизнесменами в политике (или от политики?) побуждает к прогнозам вроде новых / старых трендов в партийных процессах на местах

Первый пошел

О планах баллотироваться на пост мэра Полтавы в начале марта полтавском изданию "ЗМІСТ" заявил народный депутат 7-го и 8-го созывов Сергей Каплин. Очевидно, именно для этой цели и возобновил деятельность "Партии простых людей", которая будет его делегировать на грядущих выборах в местные советы. Собственно, в 2015 году для формирования команды под тогдашние местные выборы Сергей Каплин эту партию и создал. А уже через полтора года переименовал ее в "Социал-демократическую партию" (третью в то время в Украине), обосновав это сотрудничеством с профсоюзами. Между тем, весь этот период Каплин был нардепом от Блока Петра Порошенко.

В общем, политические предпочтения Сергея Каплина напоминают украинскую пословицу "Де з маслом каша, там милість ваша": "Народный Фронт", "Удар", "БПП-Солидарность", "Партия простых людей", "Социал-демократическая партия", а в сентябре 2017 года Сергей Каплин - председатель "Социалистической партии Украины", правда, недолго.

Сейчас же Сергей Каплин пошел в полтавские дворы - планирует там провести 250 встреч. Надежды, судя по всему, на электорат старшего возраста: показательно объявил "войну" "Полтавагазу", ЖЭО-2, "Полтававодоканалу", "Полтаваоблэнерго", "Полтаватеплоэнерго", местной власти и даже коронавирусу. Номер телефона Сергея Каплина - почти на всех полтавских заборах. Главный месседж - власть "заглядывает в рот" монополистам, поэтому осенью эту власть надо поменять.

Потенциальные "монополисты" власти

Среди так называемых "тяжеловесов", стремящихся вновь устроиться в мэрское кресло - Полтавский городской глава 2006 - 2011 лет Андрей Матковский. В свое время на эту должность был избран почти 54% избирателей. Несмотря на широкий пиар городских программ "Город без окраин", "Светлый город" и на установление мусорных баков вместо сбора мусора под домами в регламентированное время, Матковскому не удалось стать мэром еще раз. К слову, за мусорные баки полтавчане действительно благодарны, но вряд ли это то, с чем стоит ассоциировать мэра. Не потому ли эксмер стремится изменить ассоциации, разместив в Полтаве билборды с разноцветными котиками и подписью "Команда А. Матковского"? Кто в этой команде белый, а кто пушистый - пока сказать трудно, может даже оказаться, что два белых, а третий - как снег. Как это повлияет на симпатии полтавских избирателей, станет известно осенью, а вот Президента (учитывая его просьбу) эта кандидатура может устроить - Андрей Матковский имеет бизнес, среди разновидностей которого даже собственный телеканал.

Кошачья команда Матковского

Президентским критериям для бизнеса соответствует и преемник Андрея Матковского Александр Мамай. Агропредприятие "ИнтерАгро" - первое, что обеспечило семье капитал, однако основная его часть в 2012 году была продана агрохолдингу "Kernel" Андрея Веревского. Партию Александра Мамая "Совесть Украины" при желании можно даже считать прототипом "Слуги народа" - в 2010 году "Совесть" получила контрольный пакет в городском совете (34-36 голосов из 50-ти), что позволило не брать во внимание позиции других политсил. Глава "Совести Украины" Александр Мамай был избран Полтавским городским главой почти 62% голосов против 14.5%, отданных за Андрея Матковского. На следующих выборах (2015) эти два кандидата тоже шли, как говорится, "ноздря в ноздрю" - во втором туре они боролись между собой, Мамай набрал 23%, Матковский чуть больше 18%.

Несмотря на почти безоговорочную власть и едва ли не самый высокий политический рейтинг в Полтаве, в 2018 году после переворота в Полтавском городском совете Александр Мамай оказался "за бортом", поэтому, конечно, стремится к реваншу - даже начал продвижение в соцсетях. Будет идти на выборы мэра от "Совести Украины"? Пока неизвестно, ведь, во-первых, Мамай в 2019 году возглавил областное отделение ОПЗЖ (на этом "посту" его сменил Илья Кива), а, во-вторых, за систематическое игнорирование парламентских и президентских выборов Минюст обещал отменить регистрацию партии "Совесть Украины".

Еще один "тяжеловес" - опытный политик Полтавы, председатель Полтавской ОГА в 2003-2005 и 2010-2014 годах, председатель Полтавского областного совета в 2006-2010 годах, председатель политической партии "Родной город" Александр Удовиченко. Кроме публичных поздравлений с праздниками, Удовиченко активности пока не проявляет, однако он контролирует немало процессов в Полтавском горисполкоме.

Новые, но опытные

Секретарь городского совета, исполняющий обязанности Полтавского городского главы Александр Шамота пришел к власти в сентябре 2018 в результате переворота в Полтавском городском совете. До этого, будучи "вечным оппозиционером" (с 2014 года - помощник народного депутата Украины Сергея Каплина) и даже бросаясь под колеса авто Александра Мамая, в 2015-м баллотировался на пост Полтавского городского головы, но набрал лишь около 8% голосов избирателей. За время руководства Полтавской городским советом Шамота приобрел политический вес, но о мэрских амбициях пока открыто не заявляет.

А вот действующего председателя Полтавского областного совета Александра Беленького кресло Полтавского городского головы интересует. По крайней мере, об этом он говорил почти год назад полтавском изданию "ЗМІСТ". Возможно, эта должность - запасной вариант, если "не сложится" в совете областном.

Еще одна кандидатура - народный депутат 7-го и 8-го созывов Юрий Бублик. Избирался в парламент от ВО "Свобода", в 2015 году вошел в состав парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", а в 2017-м ее покинул. Учитывая то, что Бублик баллотировался на пост Полтавского городского главы в 2015 году, получив 14% голосов избирателей, и то, что в ВР Украины нынешнего созыва он не попал, его кандидатура кажется вполне вероятной. Тем более, подобный опыт Юрий Бублик имеет: с 2010-го по 2012 год довольно успешно занимал должность Ковалевского сельского главы Полтавского района. Конечно, Полтава - не совсем Ковалевка, но немало полтавчан ставят в пример городской власти именно это село.

А "Слуги" кто?

Сейчас это интрига. К июлю прошлого года полтавчане бы с уверенностью сказали: основатель и владелец сети "ЗМІСТ", соучредитель ОО "Полтавская платформа" Алексей Сердюков, которого ряд СМИ называли главой полтавской организации "Слуги народа". Однако после ДТП с его участием, в результате которого погибла женщина и еще три человека получили серьезные травмы, это вряд ли станет возможным. Впрочем, и сам Сердюков, и партия "Слуга народа" опровергли его принадлежность к этой политической силы, что, соответственно, делает невозможным и руководство ее центром на Полтавщине. Впрочем, первый день своего визита на Полтавщину Президент Владимир Зеленский завершил визитом именно в книжный магазин "ЗМІСТ".

Из Facebook-страницы "Слуга Народа - Команда Зеленского Полтава" можно понять, что председателем Полтавского областного штаба политической партии "Слуга народа" является директор агентства по недвижимости "Приват Житло" Юрий Бражник. О его мэрских амбиций Полтава не имеет пока даже слухов, зато горожане обсуждают кандидатуру народного депутата, соучредителя ОО "Полтавська платформа" и "ЗМІСТ" Дмитрия Налетова.

Между тем, обеспечить победу на грядущих местных выборах в Полтавской области на съезде партии "Слуга народа" поручили руководителю ООО "Кривбасс-Щебень" и ЗАО "Рыжевский гранитный карьер" (юридическая регистрация этих предприятий - Горишние Плавни Полтавской области) Сергею Корявченкову. Это вроде как двоюродный брат артиста студии "Квартал 95", а ныне народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова.

Если это правда, то с такой мощной поддержкой "парашютисты" в Полтаве не нужны - по просьбе Президента найдутся представители бизнеса. Интересно: их согласия на участие в выборах в этих обстоятельствах будут спрашивать?