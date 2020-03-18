Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ

Результат противостояния последнего месяца в Ровенской облсовете: раскол во фракциях "Европейской солидарности", "Батькивщины" и Радикальной партии и уничтожении фракции УКРОПа. Еще после первого пленарного заседания 13 марта, начались переговоры о смене председателя облсовета уже на следующей сессии. В борьбу вновь включились Светлана Богатырчук-Кривко и группа Игоря Палицы в лице нардепа Александра Аликсейчука. Который уже не первый раз безуспешно пытается посадить в кресло главы своего помощника, депутата облсовета Владимира Муляра

Фото: rv.gov.ua

Результат противостояния последнего месяца в Ровенской облсовете: раскол во фракциях "Европейской солидарности", "Батькивщины" и Радикальной партии и уничтожении фракции УКРОПа. Еще после первого пленарного заседания 13 марта, начались переговоры о смене председателя облсовета уже на следующей сессии. В борьбу вновь включились Светлана Богатырчук-Кривко и группа Игоря Палицы в лице нардепа Александра Аликсейчука. Который уже не первый раз безуспешно пытается посадить в кресло главы своего помощника, депутата облсовета Владимира Муляра

Минувшая пятница должна была стать непростым днем для председателя Ровенского областного совета Александра Данильчука. Накануне, на заседании президиума облсовета таки поставили на повестку дня вопрос о недоверии Данильчуку и убрали вопрос об освобождении заместителя председателя облсовета Алексея Бучинского. Но по сценарию сессии, все пошло иначе.

Режиссура сессии Ровенского облсовета была написана, как в старые добрые времена: молодые люди спортивной внешности, много полиции и перформансы в стиле политического абсурда. Все началось с появления двух экс-депутатов облсовета от Радикальной партии Владимира Ковальчука и Андрея Сайчука. В прошлом году их лишили депутатских мандатов, но недавно они обжаловали это решение в суде. Поэтому появились на сессии и сели на свои прежние места. Решение суда вроде есть, но в аппарате областного совета и территориальной избирательной комиссии его не видели. Хотя, по Закону, именно ТИК дает депутатский мандат. Владимир Ковальчук, который когда-то был председателем облсовета, это очевидно должен был бы знать. Однако видимо в этот дня, ему отводилась какая-то иная роль.

На фото: Светлана Богатирчук-Кривко

Здесь стоит сделать отступление, чтобы читатель лучше понял, кто же такой Владимир Ковальчук. Это молодой политик, который начинал свою карьеру в Украинской Народной Партии в окружении ныне покойного народного депутата Василия Червония. Потом был в ближнем окружении народного депутата от Народной партии Литвина, Николая Шершуна. В 2015 году стал депутатом областного совета от Радикальной партии и стараниями Олега Ляшко стал председателем совета. Но не надолго. За полгода, депутаты областного совета ему объявили недоверие. Позже, Ковальчук и его собрат по партии Андрей Сайчук стали причиной конфликта во фракции радикалов и их исключили из фракции и лишили депутатских мандатов. Ковальчук быстро нашел другое теплое место и стал председателем Украинской зерновой ассоциации.

Держится на плаву в политике и власти Владимир Ковальчук благодаря киевскому бизнесмену Александру Лабинском. Именно он, благодаря своим связям и ресурсам, продвигает политика во властной иерархии. В этот день, Ковальчук и Сайчук были первым актом пьесы под названием "сессия областного совета". Скандал, ссоры, толкотня с полицией и почти полуторачасовая задержка начала сессии. В конце концов экс-депутатов вывели из зала и заседание началось.

Первым вопросом было утверждение повестки дня сессии. Заместитель председателя облсовета Алексей Бучинский внес предложение вернуть в повестку дня вопрос о своем увольнении. И это предложение набрало нужное количество голосов. Вопрос добавили в повестку дня. Стало понятно, что "Свобода" решила идти ва-банк.

Следующим, на голосование поставили предложение, снять с повестки дня вопрос о недоверии председателю областного совета. "За" - проголосовало 37 депутатов. Стало понятно, что Данильчуку удалось таки договориться с большинством депутатов и удержаться в кресле. "Свободовцы" заметно занервничали. Такой результат голосования мог свидетельствовать о том, что необходимые голоса найдутся и за освобождение их собрата Бучинского.

Самое интересное началось при обсуждении бюджетных вопросов. Депутатам предлагали выделить 30 миллионов на различные объекты в области. Именно этим "покупал" депутатов Данильчук, якобы обещая по миллиону гривен на округ тем, кто поддержит снятие вопроса недоверия с повестки дня. Депутаты от "Свободы" подняли шум, требуя перечень объектов, на которые выделяются средства. В конце концов сессию решили перенести на среду, 18 марта. И на этот день подготовить детальный перечень того, на что именно должны быть выделены эти 30 миллионов.

Но введения картину внесло свои коррективы. Второе пленарное заседание сессии Ровенского облсовета сместили на вторник, 17 марта. Из-за мер предотвращения распространения коронавируса, сессию решили проводить без журналистов и приглашенных. Обеспечив прямую трансляцию в местных СМИ. К сожалению трансляция не передавала той атмосферы, которая была в сессионном зале. Особенно когда большинство депутатов с обеих сторон поняли, что их "развели как котят".

С повестки дня сначала сняли вопрос об освобождении заместителя председателя Алексея Бучинского. А потом и проголосовали за передачу половины средств на нужды борьбы с коронавирусом. Обещанное финансирование объектов в округах депутатов, которые поддержали Данильчука, отложили на потом. В конце концов, после сессии остались недовольны все.

Особенно депутаты Александр Ширяєм, которого исключили из фракции Радикальной партии. И депутаты Геннадий Шевченко и Леонид Назарчук, которые покинули фракцию УКРОП. Несмотря на то, что Александр Данильчук удержался в кресле председателя областного совета, это кресло стало еще больше под ним шататься. Те кто его поддержали, остались крайне недовольны. И если бы вопрос о недоверии поставили на голосование сейчас, то он легко набрал бы больше 40 голосов.

Более серьезной угрозой для Данильчука является Светлана Богатырчук-Кривко. Которая привлекла в процесс экс-депутата, директора ПАО "Ривнеазот" Михаила Заблуду и экс-спикера парламента Владимира Литвина. Изменение ситуации в стране вернуло интерес к Ровенской области Дмитрия Фирташа. Область давно находится в зоне интересов олигарха, которому принадлежит "Ривнеазот". Должность председателя облсовета нужна для подготовки к местным выборам. Поэтому расслабляться Данильчуку рано. Особенно учитывая то, что ранее он мог рассчитывать на 25-30 депутатов, а сейчас – максимум на 10.