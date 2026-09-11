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11 вересня 2026, 11:37

130 тонн підробок на 235 млн грн: у Харкові ліквідували підпільне виробництво косметики та парфумів

11 вересня 2026, 11:37
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Фото: ОГП
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабного підпільного виробництва контрафактної парфумерії та косметики у Харкові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час спецоперації вилучили близько 130 тонн готової продукції, сировини та обладнання загальною вартістю понад 235 мільйонів гривень.

Зловмисники організували повний цикл нелегального бізнесу – від виготовлення й розливу до фасування, нанесення маркування світових брендів та продажу через спеціально створені сайти. До роботи вони залучили майже пів сотні людей, частину з яких використовували як номінальних керівників підконтрольних підприємств.

Організаторами схеми, за версією слідства, є двоє іноземців. Після початку повномасштабного вторгнення вони виїхали з України, але продовжили керувати бізнесом дистанційно.

Для виробництва використовували орендовані склади, де облаштували повноцінний цех, а також приватний будинок для зберігання товарів. Під виглядом оригінальної продукції продавали парфуми, місти, шимери, спреї для волосся, гелі для душу, креми та інші косметичні засоби, відправляючи їх покупцям поштою.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові – у цехах, на складах, у типографії, автомобілях та помешканнях фігурантів. Окрім 130 тонн контрафакту, вилучили автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівки, банківські картки, гаджети та чорнові записи.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Після експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозр причетним особам.

Нагадаємо, влітку в Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн. Цей засіб є обмеженим до ввезення в країну.

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виробництво Харків підробка контрафакт косметика парфумерія
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