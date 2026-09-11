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11 вересня 2026, 12:56

Житло у Чернівцях дорожчає: скільки коштують квартири на тлі високого попиту

11 вересня 2026, 12:56
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Фото: olx.ua
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Чернівці тримаються у топ-5 обласних центрів України із найвищою вартістю житла. Первинний ринок б'є рекорди здорожчання через дефіцит пропозиції та приплив переселенців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на BUK media.

Вартість нерухомості підіймається і на вторинному ринку, і в новобудовах, причому первинний сегмент дорожчає помітно швидше.

Поточні ціни на квартири

Однокімнатна квартира на вторинному ринку у Чернівцях у серпні 2026 року коштувала близько 60 тисяч доларів (подорожчання на 13% за рік). Двокімнатна обійдеться в середньому у 83,6 тисячі доларів, а трикімнатна – близько 104 тисяч (обидві по +11%).

Первинний ринок дорожчає ще стрімкіше: медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах сягнула 51,6 тисячі гривень (близько 1150 доларів), збільшившись за рік на 24%. Преміумсегмент зріс приблизно на 40%.

Чому нерухомість у Чернівцях дорожчає

Основними причинами подорожчання житла є безпекові фактори через віддаленість від фронту та притік переселенців. Крім того, на ціноутворення впливають інфляція, дорожчання будівельних матеріалів та обмежена кількість нових проєктів, чий дефіцит допомагає тримати високі ціни.

Загалом первинне та вторинне житло під продаж коштує в середньому 850–1200 доларів за квадратний метр залежно від стану і готовності будинку, подекуди сягаючи 1500–1700 доларів у новобудовах із підведеними комунікаціями.

Частка внутрішньо переміщених осіб серед покупців залишається значною, хоча більшість угод припадає на державні програми та бюджетний сегмент.

Приклади актуальних пропозицій на ринку

  • Трикімнатна в новобудові (вул. Руська): просторе житло площею на завершальному етапі введення в експлуатацію пропонують за 80 тисяч доларів. Квартира здається з розведеною проводкою, газифікацією та штукатуркою.

  • Будинок у центрі (вул. Естонська): двоповерховий котедж на 140 квадратних метрів із власним цоколем, ділянкою та автономним опаленням коштує 240 тисяч доларів.

  • Бюджетний варіант у Садгорі (вул. Стефаника): будинок на 53 квадрати за 20 тисяч доларів, головною перевагою якого є велика земельна ділянка на 80 соток із перспективою під нову забудову.

Яка ситуація в інших містах

Окрім рівня цін, Чернівці вирізняються й ситуацією з обсягами пропозиції. Згідно з дослідженнями ринку, це єдине серед проаналізованих міст, де кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинці за рік не скоротилася, а зросла на 5%.

У той же час в інших регіонах спостерігається різке падіння кількості пропозицій: найбільше у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах (на 41–42%), у Львові чи Києві показник зменшився на 18%, а найменше скорочення зафіксовано в Одесі – лише на 2%.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях помітно пожвавився ринок оренди житла. Середня вартість винайму квартир за рік зросла приблизно на 14-22%. Головні причини – високий попит з боку ВПО, студентів та бізнесу в поєднанні з обмеженою кількістю доступного житла в безпечному західному регіоні.

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