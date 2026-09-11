У Києві через удари по АЗС постраждали п'ятеро людей, серед них – рятувальник
Внаслідок російських атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва постраждали п'ятеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На АЗС в Оболонському районі виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару – постраждав співробітник ДСНС
Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі через падіння БпЛА пошкоджений автомобіль.
Наразі всі пожежі, що виникли через ворожі влучання, повністю ліквідовані.
Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі.
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