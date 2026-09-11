Фото: ДСНС

Внаслідок російських атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На АЗС в Оболонському районі виникла пожежа. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару – постраждав співробітник ДСНС

Крім того, на одній із локацій в Оболонському районі через падіння БпЛА пошкоджений автомобіль.

Наразі всі пожежі, що виникли через ворожі влучання, повністю ліквідовані.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі.