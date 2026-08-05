На Черкащині розслідують побиття військовослужбовця у військовій частині

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про побиття нещодавно мобілізованого військовослужбовця в одній із військових частин на Черкащині

Про це омбудсман повідомив у Телеграмі, передає RegioNews .

"Нещодавно до мене звернувся військовослужбовець. В одній із військових частин на Черкащині нещодавно мобілізованого бійця жорстоко побив інший військовослужбовець, який, за словами заявника, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілого доправили до лікарні. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом руки та численні забої. Уже понад місяць він перебуває на лікуванні та реабілітації", — написав він.

Лубінець зауважив, що за словами заявника, командири радили йому "не роздмухувати ситуацію".

"Лише після втручання моєї представниці в Черкаській області Мар’яни Ніщенко забезпечили внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі здійснюється досудове розслідування за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України", — поінформував він.

Омбудсман наголосив, що замовчування таких випадків не зміцнює армію, а створює умови для їх повторення. Він наголосив, що сильна армія починається не лише з дисципліни, а й із поваги до закону, людської гідності та відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.